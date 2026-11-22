Bir dönem Türkiye'de yaygın olarak kullanılan 'TEKEL 2000' sigarasını taklit eden 'TEKEL 3000', sahte bandrol ve ambalajlarla piyasaya sürülüyor.

Türkiye'de kaçak sigara ticaretine karşı kapsamlı mücadele başlıyor. Sağlık Bakanlığı'nın 18 yaş altındaki bireylere tütün ürünleri satışını önlemeye yönelik kanun taslağı çalışması sürerken, kaçak sigarayla mücadele için de 4 bakanlık harekete geçti. Ticaret, Hazine ve Maliye, İçişleri ile Tarım ve Orman bakanlıklarının yaptığı tespitlerde, özellikle Irak ve Gürcistan üzerinden Türkiye'ye sokulan, 'TEKEL 3000' adıyla piyasaya sürülen kaçak sigaranın yaygınlaştığı belirlendi. Kaçakçıların Darphane bandrolünü de taklit ettiği ortaya çıkarken, 2027 yılında bu ürünler nedeniyle Türkiye'nin 137 milyar liralık finansal kayıp riskiyle karşı karşıya kalabileceği öngörüldü. Bakanlıklar, yasa dışı satışın önüne geçmek için yeni tedbirler hazırlıyor.

YÜZDE 68'İ TEKEL 3000

Bir dönem Türkiye'de yaygın olarak kullanılan 'TEKEL 2000' sigarasını taklit eden 'TEKEL 3000', sahte bandrol ve ambalajlarla piyasaya sürülüyor. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaygınlığı artan ürünün, Türkiye'ye Irak ve Gürcistan üzerinden sokulduğu tespit edildi. Yapılan analizlere göre markanın Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki aylık satış hacmi, Ocak 2026'da yaklaşık 34 milyon adetten Haziran 2026'da 45 milyon adede yükseldi. 2026'nın ikinci çeyreğine ilişkin sonuçlarda TEKEL 3000'in, yurt dışı menşeli sigara paketleri grubunun yüzde 68,2'sini oluşturduğu belirlendi.

İSTANBUL'DA HER 10 PAKETTEN BİRİ KAÇAK

Tütün sektörünün çöpe atılan sigara ambalajlarını inceleyerek gerçekleştirdiği boş paket araştırması, kaçak sigaranın illere göre yaygınlığını da ortaya koydu. Araştırmaya göre yurt dışı menşeli sigara paketlerinin en yüksek oranda görüldüğü il yüzde 13,5 ile Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa'yı yüzde 12,7 ile Manisa, yüzde 11,3 ile Kahramanmaraş izledi. İstanbul'da tüketilen her 10 sigara paketinden yaklaşık birinin kaçak olduğu belirlenirken, oran yüzde 9,4 olarak kaydedildi. Denizli'de yüzde 10, Gaziantep'te yüzde 6,7, Mersin'de ise yüzde 6,4 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye genelindeki aktif ve lisanslı satış noktalarının yüzde 8'inde de yasa dışı ürün satışı tespit edildi.

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2027 İÇİN 137 MİLYAR LİRALIK KAYIP RİSKİ

İllegal grupların faaliyetlerini finanse etmek için gelirine ihtiyaç duyduğu yasa dışı sigara Türkiye ekonomisine de ciddi zararlar veriyor. Paylaşılan sektör verilerine göre, kaçak sigara pazarıyla bağlantılı finansal kayıp 2022 yılında 24 milyar lira olarak hesaplandı. Bu rakamın 2027 yılında 137 milyar liraya ulaşabileceği öngörülüyor.

Gümrüklerde önlem artıyor

TEKEL 3000'in Türkiye'ye girişinde birden fazla güzergâhın kullanılıyor olabileceği değerlendirilirken, denetimlerin transit ticaret süreçleri, sınır geçişleri ve yolcu beraberinde gerçekleştirilebilen küçük miktarlı ürün girişlerine yoğunlaştırılacağı öğrenildi. Bu kapsamda, ürün ve güzergâh odaklı kontrollerin artırılması, riskli giriş noktalarında ilgili birimlerin bilgilendirilmesi, satış ve dağıtım kanallarının yakından izlenmesi ve ülkeler arası bilgi paylaşımının güçlendirilmesi sağlanacak.

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