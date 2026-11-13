Türkiye’de yılda 8,5 milyar paket sigara tüketiliyor

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Paylaşılan verilere göre, 2008-2025 döneminde kadınlarda tütün kullanım oranı yüzde 35 artış gösterdi. Aynı dönemde erkeklerde ise sigara kullanım oranında gerileme kaydedildi. Böylece tütün tüketiminde kadınların payının giderek arttığına işaret edildi. Kadınlar arasında sigara kullanımının yaygınlaşmasında ürün çeşitliliği ve pazarlama stratejilerinin de etkili olduğu değerlendirildi.

SLIM SİGARALAR MERCEK ALTINDA

Sağlık Bakanlığı sunumlarında, özellikle kadın tüketicilere yönelik pazarlanan slim sigara ürünleri de gündeme geldi. İnce tasarımları ve farklı ambalajlarıyla öne çıkarılan bu ürünlerin kadınların sigara tüketim alışkanlıkları üzerindeki etkisine dikkat çekildi. Nikotin miktarındaki değişiklikler ve ürünlerin pazarlanma biçimleri de değerlendirmeye alınan başlıklar arasında yer aldı.

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