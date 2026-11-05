Sigara ve takviye ürün düzenlemesi yılbaşına kaldı

AK Parti’nin sigara kullanımına yönelik yasakların genişletilmesi ve takviye edici gıdalarla ilaçların denetim altına alınması amacıyla üzerinde çalıştığı kanun teklifi yılbaşına kaldı. Düzenleme kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile YÖK temsilcilerinden oluşan kurumlar arası bir denetim ve izin mekanizması kurulması planlanıyor.

KAÇAK ÜRÜNLERE GEÇİT VERİLMEYECEK

Takviye edici gıdalar ve ilaçlara ilişkin düzenlemeyle, reçeteye tabi olmayan ürünlerin dahi kaçak yollarla Türkiye’ye girişinin önlenmesi hedefleniyor. Merdiven altı üretim, yan sanayi ve sağlıksız koşullarda hazırlanan ürünlerin piyasaya sürülmesinin engellenmesi için denetimlerin sıkılaştırılması planlanıyor. Kurulacak mekanizmayla ürünlerin izin ve denetim süreçleri tek bir koordinasyon altında yürütülecek. Mevzuata aykırı üretim ve satış yapanlara yönelik caydırıcı cezai yaptırımlar da gündemde.

JAPONYA VE AVUSTRALYA MODELLERİ İNCELENİYOR

Sigara kullanımına yönelik yasakların genişletilmesi konusunda ise Sağlık Bakanlığı ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü yetkilileri, Japonya ve Avustralya modellerinin incelenmesini önerdi. Bu ülkelerde özellikle 18 yaşından küçüklere sigara satışının önlenmesine yönelik uygulamaların Türkiye’de de yasal düzenlemeyle hayata geçirilmesi değerlendiriliyor.

Toplantılarda gündeme gelen bir diğer başlık ise karekod uygulaması oldu. Sağlık Bakanlığı yetkilileri, karekod sisteminin bütün vatandaşları kapsayacak şekilde Bakanlığın geliştireceği bir uygulama üzerinden hayata geçirilebileceğini, bunun için gerekli teknik altyapıya sahip olduklarını bildirdi.

OCAK-ŞUBAT DÖNEMİNDE MECLİS’E GELECEK

AK Parti kaynakları, düzenlemenin kapsamının geniş olması nedeniyle çalışmaların sürdürülmesi gerektiğini belirtiyor. Bu nedenle kanun teklifinin bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından yılbaşında yeniden ele alınması planlanıyor. Düzenlemenin ocak veya şubat ayında olgunlaştırılarak TBMM gündemine getirilmesi bekleniyor.

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