Kalp hastalığı var zehirlenme yok

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılındaki ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevi'ndeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Kozinoğlu'nun mezarından alınan örneklerin incelenmesinin ardından Adli Tıp Kurumu 1'inci İhtisas Kurulu raporu Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Raporda, Kozinoğlu'nun travmatik tesir ya da zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı, ölümünün kalp hastalığı sonucu meydana gelmiş olduğu belirtildi.

KIRIKLAR CANLANDIRMA İŞLEMİ KAYNAKLI

Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi tarafından yapılan incelemelerde, Kozinoğlu'nun mezarından alınan örneklerdeki kemik ve diş incelemelerinde göğüs kemiği ve kaburgalarda kırıklar belirlendi. Bu kırıkların hastanede yapılan yeniden canlandırma işlemi (duran kalbi yeniden çalıştırmak için yapılan işlem) sırasında meydana gelmiş olabileceği değerlendirildi. İncelemelerin ardından, Kozinoğlu’nun ölümünün kalp hastalığı sonucu meydana geldiği belirlendi. Ayrıca göğüs ağrısı nedeniyle kendisine verilen ilacın Kozinoğlu'nun ölümünde etkisi bulunmadığı değerlendirildi. Raporda, ölümün meydana geliş şekli dikkate alındığında, "Mevcut verilerle kişinin zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı, mevcut verilerle kişinin ölümünün kalp hastalığı sonucu meydana gelmiş olduğu, kişiye, göğüs ağrısı başlaması üzerine verilen isosorbid dinitrat etken maddeli ilacın ölüm olayında etkisi ve katkısı bulunmadığı mütalaa edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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