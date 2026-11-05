Kaya çifti ve Gönül ifadeye çağrıldı

Fon soruşturmasında adı geçen Fatma Betül Sayan Kaya eşi İlyas Kaya ve eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün şüpheli sıfatıyla ifadesi alınacak. Fon soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından daha önce ifadesine başvurulan Kaya çifti ile Gönül’ün emniyet kanalıyla bugün saat 11:00’de ifadeleri alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığı'na çağrıldıkları öğrenildi. 3 ismin ifadesinin de şüpheli sıfatıyla alınacağı ifade edildi. Fon soruşturması kapsamında kazandığı 1 milyar 860 milyon lirayı iade eden Kaya çifti daha önce de ifade vermişti. Kaya çifti, borsada piyasanın olağan akışına ters yükseliş ve düşüşü ile dikkat çeken Özata Denizcilik hissesini satın alırken kimsenin kendilerini yönlendirmediğini, işlemlerinin manipülatif olmadığını iddia etmişti. eski SPK Başkanı Gönül’ün de ifadesine başvurulmuştu. Gönül ifade vermeden önce bir gazeteye açıklama yapmış, hisse senetlerindeki sert yükselişleri ‘halkın teveccühü’ olarak açıklamıştı.

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