Aşıları eleştirmek suç değil
, Perşembe04:00, 05/11/2026
Yeni Şafak
Canan Karatay.
Anayasa Mahkemesi, Prof. Dr. Canan Karatay’a 2018 yılında aşı uygulamalarına ilişkin açıklamaları nedeniyle verilen bir ay süreyle meslekten uzaklaştırma cezasını ifade özgürlüğünün ihlali saydı. Disiplin cezalarının yasal dayanağının yeterince açık olmadığını belirten AYM, oy birliğiyle yeniden yargılama yapılmasına ve Karatay’a 40 bin 664 lira ödenmesine karar verdi.
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