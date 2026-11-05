Aşıları eleştirmek suç değil

12,7 milyarlık tahvil TERA’da kaldı

Fon soruşturmasında savcılık, Türkiye Sigorta’nın 12,7 milyar liralık devlet tahvilini teminat almadan TERA’ya borç verdiğini tespit etti. İddiaya göre bu tahvilleri kullanarak piyasadan borçlanan TERA, temerrüde düşünce tahvilleri ödeyemedi. Dosyadaki bir diğer iddia ise Türkiye Sigorta’nın 21 milyar lirasının kaybolduğu şeklinde.