Afyonkarahisar'da 4.1 büyüklüğünde deprem
04:09, 05/11/2026, Perşembe
AA
Arşiv.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde saat 03.23'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Dinar olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 7,02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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