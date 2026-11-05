COP31’de salonlara Anadolu ve Gazze isimleri

Antalya’da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) için hazırlıklar son aşamaya geldi. Zirvede kullanılacak salon ve toplantı odalarına Türk-İslam dünyasının önemli şahsiyetleri ile Türkiye’nin tarihi ve doğal güzelliklerinin isimleri verildi. Zirve alanının 527 bin metrekaresi Mavi, 582 bin metrekaresi ise Yeşil Bölge olarak düzenlenecek. Resmi görüşmelerin yapılacağı Mavi Bölge’yi ülke delegasyonlarıyla birlikte yaklaşık 100 bin kişinin, sergi ve etkinliklere açık Yeşil Bölge’yi ise 1,5 milyon kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Mavi Bölge, 11-12 Kasım’da Liderler Zirvesi’ne ve BM iklim müzakerelerine ev sahipliği yapacak.

YEŞİL BÖLGE’NİN EN BÜYÜK SALONU GAZZE

Mavi Bölge’de 1794 kişilik en büyük genel kurul salonuna “Anadolu”, 828 kişilik diğer salona “Akdeniz” adı verildi. Basın toplantısı salonları ise “Mevlana” ve “Yunus Emre” isimlerini taşıyacak. Toplantı odalarında Mimar Sinan, Piri Reis, Evliya Çelebi, Sezai Karakoç, Göbeklitepe, Kapadokya, Efes, Pamukkale, Troya, Sümela ve Çatalhöyük gibi isimler yer alacak. Yan etkinlik alanları da Ahi Evran, Aşık Veysel, Hattuşa, Likya ve Perge gibi adlarla anılacak. Yeşil Bölge’deki 5 bin kişilik en büyük salona, Türkiye’nin Filistin’e yönelik hassasiyeti doğrultusunda “Gazze” ismi verildi. Halka açık etkinliklerin düzenleneceği salonla barış, insani dayanışma ve ortak sorumluluk mesajının uluslararası alana taşınması amaçlanıyor. Yeşil Bölge’de ayrıca İbn-i Sina, Aziz Sancar, Farabi, Mehmet Akif Ersoy, Hacı Bektaş Veli, Ahmet Yesevi, Afet İnan, Fatma Aliye, Biruni ve Osman Hamdi Bey’in isimleri salon ve toplantı odalarında yaşatılacak.

DSÖ: Türkiye sağlık gündeminin öncülerinden

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) İklim Değişikliği, Enerji ve Hava Kalitesi Birim Başkanı Diarmid Campbell-Lendrum, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin Taraflar Konferansı (COP) kapsamında sağlık gündeminin öncülerinden biri haline geldiğini söyledi. "Türkiye, COP müzakereleri kapsamında sağlık gündeminin öncülerinden biri haline geldi. Nitekim Türkiye, iklime dirençli ve dinamik sağlık sistemlerini COP31 için belirlediği 10 öncelikten biri haline getirdi. Bunu somut bir ilerleme olarak görüyoruz" diyen Campbell-Lendrum, Türkiye'nin ev sahipliğindeki COP31 zirvesinde önemli ilerleme kaydedilmesini umduklarını söyledi.

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