Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
COP31’de salonlara Anadolu ve Gazze isimleri

COP31’de salonlara Anadolu ve Gazze isimleri

04:00, 05/11/2026, Perşembe
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
COP31’de salonlara Anadolu ve Gazze isimleri
'Anadolu' salonu.

Antalya’da 9-20 Kasım’da dünya liderleri dahil 1,5 milyon kişinin katılımıyla düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi'nde Genel Kurul salonuna 'Anadolu' adı verildi. 5 bin kişilik en büyük salona ise Filistin hassasiyetini yansıtan 'Gazze' adı verildi.

Antalya’da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) için hazırlıklar son aşamaya geldi. Zirvede kullanılacak salon ve toplantı odalarına Türk-İslam dünyasının önemli şahsiyetleri ile Türkiye’nin tarihi ve doğal güzelliklerinin isimleri verildi. Zirve alanının 527 bin metrekaresi Mavi, 582 bin metrekaresi ise Yeşil Bölge olarak düzenlenecek. Resmi görüşmelerin yapılacağı Mavi Bölge’yi ülke delegasyonlarıyla birlikte yaklaşık 100 bin kişinin, sergi ve etkinliklere açık Yeşil Bölge’yi ise 1,5 milyon kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Mavi Bölge, 11-12 Kasım’da Liderler Zirvesi’ne ve BM iklim müzakerelerine ev sahipliği yapacak.

YEŞİL BÖLGE’NİN EN BÜYÜK SALONU GAZZE

Mavi Bölge’de 1794 kişilik en büyük genel kurul salonuna “Anadolu”, 828 kişilik diğer salona “Akdeniz” adı verildi. Basın toplantısı salonları ise “Mevlana” ve “Yunus Emre” isimlerini taşıyacak. Toplantı odalarında Mimar Sinan, Piri Reis, Evliya Çelebi, Sezai Karakoç, Göbeklitepe, Kapadokya, Efes, Pamukkale, Troya, Sümela ve Çatalhöyük gibi isimler yer alacak. Yan etkinlik alanları da Ahi Evran, Aşık Veysel, Hattuşa, Likya ve Perge gibi adlarla anılacak. Yeşil Bölge’deki 5 bin kişilik en büyük salona, Türkiye’nin Filistin’e yönelik hassasiyeti doğrultusunda “Gazze” ismi verildi. Halka açık etkinliklerin düzenleneceği salonla barış, insani dayanışma ve ortak sorumluluk mesajının uluslararası alana taşınması amaçlanıyor. Yeşil Bölge’de ayrıca İbn-i Sina, Aziz Sancar, Farabi, Mehmet Akif Ersoy, Hacı Bektaş Veli, Ahmet Yesevi, Afet İnan, Fatma Aliye, Biruni ve Osman Hamdi Bey’in isimleri salon ve toplantı odalarında yaşatılacak.

DSÖ: Türkiye sağlık gündeminin öncülerinden

  • Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) İklim Değişikliği, Enerji ve Hava Kalitesi Birim Başkanı Diarmid Campbell-Lendrum, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin Taraflar Konferansı (COP) kapsamında sağlık gündeminin öncülerinden biri haline geldiğini söyledi. "Türkiye, COP müzakereleri kapsamında sağlık gündeminin öncülerinden biri haline geldi. Nitekim Türkiye, iklime dirençli ve dinamik sağlık sistemlerini COP31 için belirlediği 10 öncelikten biri haline getirdi. Bunu somut bir ilerleme olarak görüyoruz" diyen Campbell-Lendrum, Türkiye'nin ev sahipliğindeki COP31 zirvesinde önemli ilerleme kaydedilmesini umduklarını söyledi.

Anadolu mirası COP31 salon isimlerine taşındı
Hayat
Anadolu mirası COP31 salon isimlerine taşındı
Türkiye'nin ihracatında 7 ülke öne çıktı
Ekonomi
Türkiye'nin ihracatında 7 ülke öne çıktı
Güneydoğu Anadolu'nun pamuğu COP31'de dünya vitrinine çıkacak
Ekonomi
Güneydoğu Anadolu'nun pamuğu COP31'de dünya vitrinine çıkacak

Başlıklar :COP31GazzeAnadoluiklim
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaKüresel GündemOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026