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Türkiye'nin ihracatında 7 ülke öne çıktı

Türkiye'nin ihracatında 7 ülke öne çıktı

12:20, 04/11/2026, Çarşamba
AA
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Türkiye'nin ihracatında 7 ülke öne çıktı
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Türkiye'nin 7 komşu ülkeye yaptığı ihracat yılın ilk 10 ayında 23,4 milyar dolara ulaştı. En büyük pazar Irak olurken, ihracat artışında Gürcistan ilk sıraya yerleşti.

Türkiye'nin komşuları Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Irak, İran, Suriye ve Yunanistan'a yaptığı ihracat, ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,3 artarak 23,4 milyar doları buldu.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre ocak-ekim döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla ihracat yüzde 5,5 artarak 236 milyar 837 milyon dolara çıktı.

Türkiye, ocak-ekim döneminde komşuları Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Irak, İran, Suriye ve Yunanistan'a 23 milyar 430 milyon 781 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Bu tutar, 2025'in aynı döneminde 22 milyar 912 milyon 298 bin dolar seviyesindeydi. Bu ülkelere ihracat, yıllık bazda yüzde 2,3 artış gösterdi.

En fazla ihracat Irak'a

Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı komşu ülke, yaklaşık 7,5 milyar dolarla Irak oldu. Bu ülkeyi, 4,4 milyar dolarla Bulgaristan, 2,8 milyar dolarla Yunanistan ve 2,4 milyar dolarla Gürcistan izledi.

Ocak-ekim döneminde yıllık bazda ihracatın en fazla arttığı komşu ülkeler, yaklaşık yüzde 17,8 ile Gürcistan, yüzde 16,5 ile Suriye ve yüzde 14,8 ile Bulgaristan olarak kayıtlara geçti.

Komşulara en fazla kimyevi ürün satıldı

Türkiye'nin komşularına yaptığı ihracatın sektörlere göre dağılımı incelendiğinde, "kimyevi maddeler ve mamulleri" ilk sırada yer aldı.

Bu sektörden 7 komşu ülkeye 4 milyar 424 milyon 17 bin dolarlık ihracat yapıldı. Söz konusu sektörü, 2 milyar 388 milyon 838 bin dolarla "hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri", 1 milyar 834 milyon 895 bin dolarla "mobilya, kağıt ve orman ürünleri" izledi.

En az ihracat yapılan sektör ise 25 milyon 365 bin dolarla "süs bitkileri ve mamulleri" olarak kayıtlara geçti.

Hesaplamalarda Türkiye'nin sınır komşuları olarak Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Irak, İran, Suriye ve Yunanistan'a ilişkin veriler derleniyor. Nahçıvan'a ait resmi veri olmadığı için bu bölgeyle ticaret hesaplamaya dahil edilmiyor. Türkiye ile Ermenistan arasında da kara yoluyla doğrudan resmi ticaret bulunmuyor.


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Başlıklar :ekimİhracatazerbaycanbulgaristan
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