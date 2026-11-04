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Bakan Bayraktar "Milli Enerji 2040" vizyonunu açıklayacak: Her alanda elektrikleşmeyi artıracağız

Bakan Bayraktar "Milli Enerji 2040" vizyonunu açıklayacak: Her alanda elektrikleşmeyi artıracağız

11:43, 04/11/2026, Çarşamba
DHA
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Bakan Bayraktar "Milli Enerji 2040" vizyonunu açıklayacak: Her alanda elektrikleşmeyi artıracağız
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yarın Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenecek lansmanla "Milli Enerji 2040" vizyonunu açıklayacak. Yeni enerji mimarisinin merkezine elektrikleşmeyi koyduklarını belirten Bayraktar, 2040 yılında Türkiye'nin enerjisinin yaklaşık yüzde 70'ini yenilenebilir kaynaklardan karşılayacağını vurguladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, küresel dinamikler ve Türkiye'nin uzun vadeli hedefleri doğrultusunda şekillendirilen yeni enerji mimarisi üzerindeki çalışmaları tamamladı. Türkiye'nin enerji alanındaki yol haritası niteliğindeki belge, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tarafından yarın İstanbul'da yapılacak olan 'Milli Enerji 2040' lansmanı ile kamuoyuna duyurulacak. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenecek program, enerji alanlarındaki tüm paydaşları bir araya getirecek. Toplantıya kamu ve özel sektör kuruluşlarının üst düzey yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarının yöneticileri katılacak.

'MİLLİ ENERJİ 2040' VİZYONU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, lansman öncesinde Milli Enerji 2040 vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dünyanın son dönemde başta enerji olmak üzere her alanda çeşitli sınamalarla karşı karşıya kaldığını ifade eden Bakan Bayraktar, yaşanan küresel gelişmeler ışığında Türkiye'nin geleceğe dönük ihtiyaçlarını ve hedeflerini göz önünde bulundurarak 'Milli Enerji 2040' vizyonunu hazırladıklarını belirtti.

'MERKEZDE ELEKTRİKLEŞME VAR'

Bakan Bayraktar, "Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda, 'Enerjide Tam Bağımsız Türkiye' hedefiyle çalışıyoruz. Enerjide tam bağımsızlık hedefimiz, üretimden iletime, dağıtımdan tüketime kadar bütün sistemi birlikte dönüştürmemizi gerektiriyor" ifadelerini kullandı.

Milli Enerji 2040 vizyonunun merkezine elektrikleşmeyi koyduklarını belirten Bakan Bayraktar, "Elektrik talebi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artıyor. Bu kapsamda, yeni enerji mimarimizin merkezinde elektrikleşme olacak. Sanayiden ulaşıma, binalardan tarıma kadar ekonomimizin bütün alanlarında elektriğin kullanımının artacağı yeni bir döneme giriyoruz. Her alanda elektrikleşmeyi artıracağız" dedi.

Elektrikleşmenin artmasıyla ve enerji piyasalarının dönüşmesiyle birlikte bu alandaki altyapının da güçlendirilmesi gerekeceğine işaret eden Bakan Bayraktar, "Milli Enerji 2040 ile elektrik üretiminden altyapısına milyarlarca dolarlık yatırım öngörüyoruz" açıklamasını yaptı.

YENİLENEBİLİR ENERJİDE YÜZDE 70 HEDEFİ

Milli Enerji 2040 vizyonunda yenilenebilir enerjinin önemli bir yer tutacağına vurgu yapan Bakan Bayraktar, "Yenilenebilir enerji, arz güvenliğimize katkı sağlarken yerli bir kaynak olarak dışa bağımlılığımızı azaltıyor. Ayrıca, 2053 net sıfır emisyon hedefimizle de tam olarak örtüşüyor. Bu açıdan yenilenebilir enerji alanında çok büyük hedeflerimiz bulunuyor. 2040'a geldiğimizde de Türkiye, enerjisinin yaklaşık yüzde 70'ini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayacak" dedi.

Bakan Bayraktar, dünyanın en büyük iklim zirvesi olan COP31'in 9-20 Kasım'da Antalya'da düzenleneceğini hatırlatarak, "Lansmanda ilan edeceğimiz iddialı hedefleri, Antalya'da muhataplarımızla da paylaşacağız. Kuracağımız daha dirençli, daha esnek ve daha güvenli enerji sistemimizi anlatacağız. Ayrıca, bölgesel ve küresel ölçekte bağlantısallığın önemine vurgu yapacağız" ifadelerini kullandı.


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Başlıklar :alparslan bayraktarmilli enerji 2040enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
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