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TÜMOSAN Adana Tarım Fuarı'nda iki yeni modelini tanıtıyor

TÜMOSAN Adana Tarım Fuarı'nda iki yeni modelini tanıtıyor

11:23, 04/11/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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TÜMOSAN Adana Tarım Fuarı'nda iki yeni modelini tanıtıyor
TÜMOSAN'dan 50. yıla özel iki yeni traktör: İlk kez görücüye çıktı

Kuruluşunun 50. yılını kutlayan TÜMOSAN, ürün geliştirme çalışmalarını iki yeni modelle sürdürüyor. Yeni 52.80L ve 82.120LEGA modellerini Adana Tarım Fuarı’nda ilk kez görücüye çıkaran TÜMOSAN, 4–8 Kasım tarihleri arasında Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde geniş ürün yelpazesiyle üreticiler ve sektör paydaşlarıyla buluşacak.

Geçtiğimiz yıl 114 firmanın katılımıyla düzenlenen ve 36 ülkeden toplam 141.590 ziyaretçiyi ağırlayan Adana Tarım Fuarı, sektörün önemli buluşma noktaları arasında yer alıyor.

Tarım sektörünün Çukurova’daki buluşma noktası

Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde bugün 19’uncu kez kapılarını açan organizasyon, beş gün boyunca tarımsal üretime yönelik yeni ürün ve teknolojilere ev sahipliği yapacak.

TÜMOSAN da Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay ve Gaziantep’teki traktör bayileri ile bölge yedek parça bayisinin katılımıyla fuardaki yerini alıyor. A Salonu açık alanındaki 701 numaralı stantta ziyaretçiler, ürünleri yakından inceleyerek yetkililerden detaylı bilgi alabilecek.

İki yeni modelle genişleyen ürün yelpazesi

TÜMOSAN, 48-125 beygir gücü aralığındaki bahçe ve tarla traktörlerini gölgelikli ve kabinli seçenekleriyle sergilerken, yeni 52.80L ve 82.120LEGA modellerini de ilk kez üreticilerin beğenisine sunuyor.

52L serisinin yeni üyesi olan 52.80L, Stage V emisyon seviyesine uygun 75 beygir gücündeki TÜMOSAN motoru ve 12 ileri-12 geri transmisyonuyla öne çıkıyor.

82LEGA bahçe traktörü serisi ise 81EVO ile yenilenen tasarım anlayışını bahçe traktörlerine taşıyor. Konfor ve ergonomiyi ön plana çıkaran seri, TÜMOSAN tarafından geliştirilen motor ve transmisyonla donatıldı. 85, 95, 105 ve 115 beygir gücü seçenekleriyle sunulan seri, 16 ileri-16 geri vites yapısına sahip. Yüksek güç gerektiren ekipmanlarla çalışan ve geniş ölçekli bahçelerde üretim yapan işletmelere hitap eden seriyi, fuarda 115 beygir gücündeki 82.120LEGA modeli temsil ediyor. Yeni 52.80L modeli ile 82LEGA serisinin 2027 yılında müşterilerle buluşması planlanıyor.

Konya Tarım Fuarı'nda lansmanı gerçekleştirilen 81EVO serisi de TÜMOSAN standındaki yerini alıyor. Serinin bayi sevkiyatlarına ve satışına 2027 yılı başında başlanması planlanıyor. Temmuz ayında satışa sunulan 90RETRO serisi ise standart ve Limited Edition versiyonlarıyla ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Üreticiler, farklı çalışma koşullarına yönelik TÜMOSAN modellerini aynı stantta değerlendirme fırsatı bulabilecek.

“50 yıllık birikimimizi yeni modellerimizle geleceğe taşıyoruz”

TÜMOSAN Genel Müdürü Halim TOSUN, fuara ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “Kuruluşumuzun 50. yılında tanıttığımız 52.80L modeli ve 82LEGA serisi, çiftçilerimizin ihtiyaçlarına odaklanan ürün geliştirme yaklaşımımızın somut örnekleri. Kendi motorumuzu ve transmisyonumuzu üretme gücümüzle güvenilir, güçlü ve konforlu traktörler geliştiriyoruz. Çukurova’da üreticilerimizle buluşmak ve görüşlerini dinlemek bizim için büyük önem taşıyor. Bayilerimizle birlikte çiftçilerimizin yanında olmayı, yarım asırlık tecrübemizi tarımsal üretime katkı sağlayan çözümlere dönüştürmeyi sürdüreceğiz.”

Ürün ve finansman çözümleri bir arada

TÜMOSAN, traktörlerin yanı sıra motor, jeneratör ve forklift ürünlerini de fuarda sergiliyor. Albayrak Finans ekibi ise fuar boyunca ziyaretçilere finansman seçenekleri hakkında bilgi verecek. TÜMOSAN, yeni modellerini ve geniş ürün yelpazesini yakından incelemek isteyen üreticileri ve sektör paydaşlarını, 8 Kasım’a kadar A Salonu açık alanındaki 701 numaralı standına bekliyor.

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Başlıklar :TÜMOSANAdana Tarım FuarıTÜMOSAN Genel MüdürüHalim TOSUNyeni model lansmanı
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