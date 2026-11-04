Ekim enflasyonu yüzde 2,58

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) aylık yüzde 1,65 artarken yıllık bazda yüzde 27,41 düzeyinde hesaplandı. Ekim ayı enflasyon verilerinin paylaşılmasının ardından kira artış oranı da netleşti. Kasımda ev ve iş yerleri için uygulanacak kira artış oranı yüzde 31,23 olarak belirlendi.

Ekonomistler, ekimde TÜFE'nin yüzde 2,2 artacağını, yıllık enflasyonun yüzde 29,28 olacağını öngörmüştü.

EN YÜKSEK KATKI GIDADAN

Enflasyon sepetinde en yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimlerinde; gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 27,73, ulaştırma yüzde 36,39 ve konut yüzde 40,24 arttı. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 6,81, ulaştırmada 6,10 ve konutta 4,71 puan oldu. Aynı grupların aylık değişimlerine bakıldığında; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3,50, ulaştırmada yüzde 2,02 ve konutta yüzde 2,84 artış gözlendi. İlgili ana grupların aylık değişime katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 0,84, ulaştırmada 0,36 ve konutta 0,34 puanı buldu.

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