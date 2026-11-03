Galatasaray - Stuttgart
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında bu akşam Almanya'nın Stuttgart takımını konuk edecek. Saat 20.45'te başlayacak mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde bu akşa Almanya ekibi Stuttgart'ı ağırlayacak. RAMS Park'taki maç saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. Maç, Türkiye'de TRT 1 ve tabii platformundan yayımlanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk iki maçında Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 ve İspanya devi Barcelona'ya 4-1 mağlup olan Galatasaray, üçüncü haftada ise Fransa ekibi Lille'i 4-2 yendi.
Ligdeki ilk iki maçında Norveç ekibi Viking'i 3-1 ve Slovakya takımı Slovan Bratislava'yı da 3-0 mağlup eden Stuttgart ise son maçında İspanya temsilcisi Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı.
Galatasaray, statü gereği oynayamayacak futbolcuların dışında Stuttgart karşısında tam kadro sahaya çıkacak.
Sakat veya cezalı oyuncusu bulunmayan sarı-kırmızılı ekipte sadece UEFA'ya bildirilen kadroda yer alamayan Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ile Can Armando Güner statü gereği forma giyemeyecek.