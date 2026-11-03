Trabzonspor'dan Hacıosmanoğlu'na cevap: "Taraftarımızı kimse yönlendiremez"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, dün katıldığı televizyon programında, "Trabzonspor düşmanı ilan edildik. Sayın Ertuğrul Doğan’a bilerek ceza vermişiz gibi. Şehirde bunu öyle bir yaydılar ki, Trabzon düşmanı ilan edileceğiz. Taraftar gruplarına öyle metin veriyorsunuz, bağırıyorlar. Benim Trabzonsporluluğumu kimse tartışamaz" ifadelerini kullanmıştı.

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Taner Fikret Saral, Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarına yanıt verdi.

"Taraftarımız özgür iradesiyle tepkisini ortaya koyar"

Saral, bordo-mavili taraftarların kulübün en önemli değerlerinden biri olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Trabzonspor taraftarı, kulübümüzün ayrılmaz bir parçası ve en önemli değerlerinden biri. Köklü bir tribün kültürüne sahip olan taraftarlarımızın asılsız iddialarla hedef alınmasını veya farklı tartışmaların parçası haline getirilmesini doğru bulmuyoruz. Trabzonspor taraftarı, gerektiğinde desteğini, gerektiğinde tepkisini özgür iradesiyle ortaya koyar. Bu iradenin herhangi bir kişi ya da yönetim tarafından yönlendirildiği iddiası gerçeği yansıtmaz. Herkesin bu konuda sorumlu ve özenli bir dil kullanması gerektiğine inanıyoruz. Biz yalnızca Trabzonspor’un başarısına odaklanıyoruz."

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