Trabzonspor'da Freiburg hazırlıkları sürüyor
17:03, 03/11/2026, Salı
AA
Antrenmandan Muhammed Salah.
UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Trabzonspor sahasında Freiburg takımı ile 5 Kasım Perşembe günü yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Almanya'nın Freiburg takımı ile 5 Kasım Perşembe günü yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda, ısınmanın ardından pas ve taktik çalışması gerçekleştirildi.
Antrenman öncesinde bordo-mavili oyuncu Wagner Pina için doğum günü pastası kesildi. Trabzonspor, yarın 13.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
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