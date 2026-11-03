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2027 trafik cezaları cep yakacak: Kırmızı ışık, hız ve makas atmanın cezası ne kadar?

2027 trafik cezaları cep yakacak: Kırmızı ışık, hız ve makas atmanın cezası ne kadar?

14:11, 03/11/2026, SalıG: Güncelleme: 14:37, 03/11/2026, Salı
Yeni Şafak
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2027 trafik cezaları cep yakacak: Kırmızı ışık, hız ve makas atmanın cezası ne kadar?

Yeni trafik cezaları belli oldu! 2027 yeniden değerleme oranı doğrultusunda güncellenecek trafik cezası tutarlarıyla birlikte kırmızı ışık ihlali, seyir halinde telefon kullanma, drift, makas atma ve hız sınırını aşma gibi ihlallerin bedeli de ağır olacak. İşte 2027 yılında uygulanması öngörülen yeni trafik cezaları, en çok karşılaşılan trafik ihlalleri ve 2027 ceza tutarları...

2027 yılı trafik cezaları belli oldu


Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren trafik cezalarında yeni tarifeler belli oldu. Yeniden değerleme oranının yüzde 27,83 olmasıyla birlikte yeni trafik cezası tutarları da ortaya çıktı.

2027 yılı trafik cezaları belli olduMilyonlarca sürücüyü ilgilendiren trafik cezalarında yeni tarifeler belli oldu. Yeniden değerleme oranının yüzde 27,83 olmasıyla birlikte yeni trafik cezası tutarları da ortaya çıktı.

2027 trafik cezaları için hesaplanan yeni tutarlara göre, kırmızı ışık ihlali, hız sınırını aşma, emniyet şeridini kullanma ve trafikte makas atma gibi ihlallerde sürücüleri yüksek para cezaları bekliyor.


2027 trafik cezaları için hesaplanan yeni tutarlara göre, kırmızı ışık ihlali, hız sınırını aşma, emniyet şeridini kullanma ve trafikte makas atma gibi ihlallerde sürücüleri yüksek para cezaları bekliyor.

Kırmızı ışık, hız ve drift atmanın cezası ne kadar oldu?


Kırmızı ışık cezası 6 bin 391 liraya, hız sınırı cezası 31 bin 957 bin liraya, drift cezası da 178 bin 962 liraya yükseldi.

Kırmızı ışık, hız ve drift atmanın cezası ne kadar oldu?Kırmızı ışık cezası 6 bin 391 liraya, hız sınırı cezası 31 bin 957 bin liraya, drift cezası da 178 bin 962 liraya yükseldi.

Yeni yılda hız sınırını aşan sürücülere uygulanacak cezalar, ihlalin miktarına ve yerleşim yeri içinde veya dışında gerçekleşmesine göre değişecek.

Yeni yılda hız sınırını aşan sürücülere uygulanacak cezalar, ihlalin miktarına ve yerleşim yeri içinde veya dışında gerçekleşmesine göre değişecek.

Yeni trafik cezaları 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek


Yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranı doğrultusunda hesaplanan yeni trafik cezası tutarlarının 1 Ocak 2027 itibarıyla uygulanması bekleniyor. Böylece özellikle hız sınırını aşan, kırmızı ışıkta geçen ve trafikte tehlikeli manevralar yapan sürücüler daha yüksek para cezalarıyla karşı karşıya kalacak.

Yeni trafik cezaları 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecekYüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranı doğrultusunda hesaplanan yeni trafik cezası tutarlarının 1 Ocak 2027 itibarıyla uygulanması bekleniyor. Böylece özellikle hız sınırını aşan, kırmızı ışıkta geçen ve trafikte tehlikeli manevralar yapan sürücüler daha yüksek para cezalarıyla karşı karşıya kalacak.

İşte en çok karşılaşılan trafik ihlalleri ve 2027 ceza tutarları

İşte en çok karşılaşılan trafik ihlalleri ve 2027 ceza tutarları

Yerleşim yeri içinde hız sınırı aşma cezası

Yerleşim yeri içinde hız sınırı aşma cezası

Yerleşim yeri dışında hız sınırı aşma cezası

Yerleşim yeri dışında hız sınırı aşma cezası
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