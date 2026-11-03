Bakan Işıkhan duyurdu: Emekliye 2027'de ilave iyileştirme geliyor
, SalıG: Güncelleme: 11:56, 03/11/2026, Salı11:40, 03/11/2026
Yeni Şafak
Vedat Işıkhan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin refah seviyesini yükseltmek amacıyla yeni bir çalışma yürüttüklerini açıkladı. Işıkhan, Ocak 2027'den itibaren geçerli olması hedeflenen düzenlemenin mevcut yasal zamların üzerine yapılacağını belirtti.
Milyonlarca emeklinin beklediği düzenlemeye ilişkin ekonomi yönetiminden dikkat çeken açıklama geldi. Mevcut artışların ötesine geçilmesi hedeflenen çalışmanın takvimi de belli oldu.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporlarının görüşmelerine başlandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Vedat Işıkhanemekli maaşlarına yapılacak düzenleme ile ilgili önemli açıklamada bulundu.
"İlave bir çalışma yapıyoruz"
Bakan Işıkhan şunları söyledi;
"Emeklilerimizin yaşadığı ekonomik koşulların farkındayız ve refah seviyelerini yükseltmeye yönelik çalışmalarımızı, kararlılıkla sürdürüyoruz.
Bu kapsamda, 2027 yılı Ocak ayından itibaren geçerli olması hedeflenen, mevcut yasal artışlara ilave, iyileştirmeleri de içeren bir çalışma yapıyoruz.
Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın talimatıyla; özellikle emeklilerimiz arasındaki gelir farklılıklarını gözeten, adalet ve hakkaniyeti esas alan, emeklilerimizin alım gücünü ve yaşam standartlarını iyileştirmeyi amaçlayan bir yaklaşım üzerinde duruyoruz.
Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek ve Ekonomi Koordinasyon Kurulunda yer alan kamu kurumlarımızla birlikte süreci değerlendirerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Çalışmalarımız neticelendiğinde, bunu, inşallah sizlerle ve kamuoyuyla paylaşacağız, Yüce Meclisimizin takdirine sunacağız."
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