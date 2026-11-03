Araç sahipleri dikkat 2027 MTV ücretleri netleşti: Kim ne kadar ödeyecek?

TÜİK’in açıkladığı Yİ-ÜFE verileriyle birlikte 2027 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak netleşti. Yeni yılda vergi, harç ve cezalara gelecek zam oranı belli olurken, araç sahiplerinin ödeyeceği Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarları da hesaplandı. İşte 2018 öncesi ve sonrası tescil edilen araçlar için yaş ve motor hacmine göre tam 2027 MTV fiyat listesi...