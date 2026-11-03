Araç sahipleri dikkat! Gece yarısı zam geldi: Tabelalar sil baştan değişti
Akaryakıt fiyatlarında hareketlilik sürerken otogaz LPG grubuna 3 Kasım Salı günü itibarıyla yaklaşık 9 TL'lik zam yapıldı. Zamlı fiyatlar tabelalara yansırken; İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG fiyatları yeniden güncellendi.
Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında LPG otogaz kaleminde dikkat çeken bir artış yaşandı.
3 Kasım 2026 Salı günü itibarıyla pompaya yansıyan zam sonrası büyükşehirlerdeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları netleşti.
TEK SEFERDE 9 TL ZAM
Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanma devam ederken LPG kullanıcılarını üzen gelişme yaşandı.
Gece yarısı itibarıyla LPG otogaz fiyatlarına yaklaşık 9 TL zam yansıtıldı.
Artışın ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'de LPG litresi 50 TL eşiğini aştı.
İSTANBUL'DA AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Zam sonrası İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin 80.50 TL, motorin 100.50 TL ve LPG 50.70 TL'den satılıyor.
Anadolu Yakası'nda ise benzin 80.30 TL, motorin 100.30 TL ve LPG 50.10 TL olarak tabelalara yansıdı.
ANKARA VE İZMİR'DE GÜNCEL TABELA FİYATLARI
Başkent Ankara'da benzin 81.50 TL, motorin 101.60 TL ve LPG 50.79 TL oldu.
İzmir'de ise benzin 81.70 TL, motorin 101.90 TL ve LPG 50.70 TL seviyesine ulaştı.