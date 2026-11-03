Trendyol’da fırsatlarla dolu Kasım başlıyor: 120 milyon üründe yüzde 50’ye varan indirim

Trendyol, kullanıcıları için alışverişi daha erişilebilir hale getirirken satıcıları için yeni büyüme fırsatları yaratmaya devam ediyor. Platform, 1 Kasım’da “Erken Fırsatlar” ile başlayacak Kasım kampanyalarında ay boyunca kullanıcılarına farklı indirim ve avantajlar sunarak 120 milyon ürünü kullanıcılarla buluşturmayı hedefliyor. Pazarlamadan finansmana uzanan desteklerle satıcılarını da bu döneme hazırlayan Trendyol, Azerbaycan, Avrupa ve Körfez pazarlarına uzanan kampanyalarıyla Türkiye’deki işletmelerin e-ihracatını desteklemeyi ve uluslararası pazarlardaki konumlarını güçlendirmeyi amaçlıyor.