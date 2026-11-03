Altında bahar havası kısa sürdü: İbre yeniden aşağı döndü
08:29, 03/11/2026, SalıG: Güncelleme: 08:52, 03/11/2026, Salı
Yeni Şafak
Haftalardır süren sert kayıpların ardından yeni haftaya yükselişle başlayan altın, kazançlarını koruyamadı. Ons altının 3 bin 940 dolar seviyesinden açılış yapmasının ardından piyasalarda ibre yeniden aşağı döndü. Peki gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar? İşte 3 Kasım 2026 güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
Gram Altın Alış: 6.341,64₺
Gram Altın Satış: 6.342,42₺
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Çeyrek Altın Alış: 10.134,56₺
Çeyrek Altın Satış: 10.366,53₺
YARIM ALTIN FİYATI
Yarım Altın Alış: 20.205,77₺
Yarım Altın Satış: 20.733,07₺
TAM ALTIN FİYATI
Tam Altın Alış: 43.206,00₺
Tam Altın Satış: 43.719,00₺
22 AYAR BİLEZİK FİYATI
22 Ayar Bilezik Alış: 5.776,70₺
22 Ayar Bilezik Satış: 5.782,43₺
Başlıklar :AltınGram AltınÇeyrek Altın