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TOGG'da Anadolu Grubu ve Vestel'in payları TVF ve Turkcell'e geçiyor

TOGG'da Anadolu Grubu ve Vestel'in payları TVF ve Turkcell'e geçiyor

07:39, 03/11/2026, SalıG: Güncelleme: 08:45, 03/11/2026, Salı
AA
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TOGG'da Anadolu Grubu ve Vestel'in payları TVF ve Turkcell'e geçiyor
Vestel de TOGG'daki yüzde 23'lük payının tamamını 184 milyon avro karşılığında Türkiye Varlık Fonu'na satma kararı aldı. İşlemlerin tamamlanmasıyla TOGG'un ortaklık yapısında değişiklik gerçekleşecek.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'ndaki (TOGG) AG Anadolu Grubu Holding ve Vestel Elektronik'in paylarının Türkiye Varlık Fonu (TVF) ve Turkcell'e devrine ilişkin sözleşmeler imzalandı. AG Anadolu Grubu Holding, TOGG'daki yüzde 23'lük payının yüzde 11'ini Turkcell'e, yüzde 12'sini ise Türkiye Varlık Fonu'na toplam 184 milyon avro bedelle devretmek üzere sözleşme imzaladı. Vestel de yüzde 23'lük payının tamamını 184 milyon avro karşılığında Türkiye Varlık Fonu'na satma kararı aldı.

Söz konusu şirketler tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamalara göre, AG Anadolu Grubu Holding, TOGG'daki yüzde 23'lük payının, TOGG sermayesinin yüzde 11'ine karşılık gelen bölümünü Turkcell'e, yüzde 12'sine karşılık gelen bölümünü Türkiye Varlık Fonu'na (TVF) toplam 184 milyon avro bedelle devretmek üzere sözleşme imzaladı.

Vestel de TOGG'daki yüzde 23'lük payının tamamını 184 milyon avro karşılığında Türkiye Varlık Fonu'na satma kararı aldı. İşlemlerin tamamlanmasıyla TOGG'un ortaklık yapısında değişiklik gerçekleşecek.

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Turkcell TOGG'daki payını yüzde 34'e çıkaracak

Turkcell'den KAP'a yapılan açıklamada, şirketin AG Anadolu Grubu Holding AŞ'ye ait 796 milyon 567 bin 640 adet TOGG payının devralınmasına ilişkin pay alım sözleşmesinin imzalandığı bildirildi.

Söz konusu payların TOGG sermayesinin yüzde 11'ine karşılık geldiği belirtilen açıklamada, sözleşmede yer alan ön şartların tamamlanmasının ardından işlemin kapanışının gerçekleştirilmesinin planlandığı kaydedildi.

Açıklamada, işlemin tamamlanmasıyla Turkcell'in TOGG'daki toplam payının yüzde 34'e yükseleceği bildirildi.

Yatırımın şirketin teknoloji altyapısı ve dijital hizmetler alanındaki yetkinlikleriyle stratejik uyum gösterdiği, uzun vadeli yatırım stratejisi ve sürdürülebilir değer yaratma hedeflerine katkı sağlamasının öngörüldüğü kaydedildi.

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Anadolu Grubu paylarını 184 milyon avroya devredecek

AG Anadolu Grubu Holding'in açıklamasında da şirketin sahip olduğu TOGG sermayesinin yüzde 23'ünü temsil eden 1 milyar 665 milyon 550 bin 520 adet payın, TOGG sermayesinin yüzde 12'sine karşılık gelen 868 milyon 982 bin 880 adedinin Türkiye Varlık Fonu'na, yüzde 11'ine karşılık gelen 796 milyon 567 bin 640 adedinin ise Turkcell'e devredileceği bildirildi.

Konuya ilişkin imzalanan sözleşme kapsamında pay devir bedelinin kapanış tarihinde nakit olarak ödeneceği belirtilen açıklamada, pay devir bedelinin 184 milyon avro olarak belirlendiği aktarıldı.

Vestel'in yüzde 23'lük hissesinin tamamı Türkiye Varlık Fonu'na geçecek

Vestel Elektronik'in açıklamasında ise şirketin TOGG'un yüzde 23'lük payına karşılık gelen 1 milyar 665 milyon 550 bin 520 lira nominal değerli hisselerinin tamamını 184 milyon avro bedelle Türkiye Varlık Fonu'na satacağı belirtildi.

Açıklamada, satıştan elde edilecek fonun en az yüzde 90'ının, elde edilme tarihinden itibaren 30 gün içinde nakdi banka kredilerine ilişkin vadesi gelmiş borçların ödenmesinde kullanılacağı bildirildi.

Başlıklar :Anadolu GrubuTOGGTurkcellTürkiye varlık fonuVestel
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