Vestel'in patronu Zorlu hayatını kaybetti
Vestel’i de bünyesinde barındıran Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, dün akşam hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören Zorlu’nun Cumartesi günü yoğun bakıma alındığı öğrenildi.
Vestel’in de bünyesinde bulunduğu Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören ve Cumartesi günü yoğun bakıma alınan Zorlu, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Zorlu Holding, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu'nun vefatını sosyal medya paylaşımıyla duyurdu. Şirketin açıklamasında, "Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Zorlu'yu bugün, bir süredir tedavi gördüğü hastanede kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz" denildi.
1944 yılında Denizli Babadağ'da doğan Zorlu, ilk tekstil mağazasını Trabzon'da açtı, 1970 yılında şirket merkezini İstanbul’a taşıdı. 1990’da şirketlerini Zorlu Holding çatısı altına birleştirdi. 1994 yılında Vestel’i bünyesine katarak elektronik ve beyaz eşya sektörlerinde de büyüme kaydetti. Zorlu Grubu; tekstil, elektronik, beyaz eşya, enerji, gayrimenkul, metalurji ve savunma sanayii başta olmak üzere farklı sektörlerde faaliyet gösteriyor.