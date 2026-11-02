Servet değerindeki koleksiyonu satmaya kıyamadı: Seveni arabasını bile veriyor

Osmanlı döneminden kalma tarihi objeleri de yeniden işleyerek tespihe dönüştüren Erbülbül, koleksiyonundaki eserleri satışa sunmuyor. Değerleri 2 bin liradan başlayıp yüz binlerce liraya ulaşabilen tespihleri büyük bir özenle koruyan usta, koleksiyonunu daha çok ziyaretçilerin görmesi için sergiliyor. Erbülbül, tespih ustalığının kendisi için yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda aileden kalan bir miras olduğunu söyledi.





Babasının yanında yıllarca çıraklık yaptığını anlatan Erbülbül, "1985 doğumluyum. Bu işi dededen, atadan kalan bir miras olduğu için sürdürüyorum. Babamızın yanında yıllarca hizmet ederek tespih yapımını öğrendik. Babamın vefatından sonra 1932 yılından bu yana faaliyet gösteren dükkanımızı ayakta tutmaya çalışıyorum" dedi.