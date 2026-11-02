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Servet değerindeki koleksiyonu satmaya kıyamadı: Seveni arabasını bile veriyor

Servet değerindeki koleksiyonu satmaya kıyamadı: Seveni arabasını bile veriyor

16:12, 02/11/2026, Pazartesi
IHA
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Servet değerindeki koleksiyonu satmaya kıyamadı: Seveni arabasını bile veriyor

Şanlıurfa’da yaşayan 40 yaşındaki tespih ustası Özer Erbülbül, dedesinden ve babasından devraldığı 1932 yılından bu yana faaliyet gösteren dükkânında yaklaşık 2 bin tespihi bir müze edasıyla ziyaretçilerin beğenisine sunuyor. Değerleri 2 bin liradan başlayıp yüz binlerce liraya kadar ulaşan oltu taşı, kuka ve kehribar tespihleri satmayarak titizlikle koruyan Erbülbül, Osmanlı döneminden kalma tarihi objeleri de işleyerek aile mirasını gelecek nesillere aktarıyor. Erbülbül, "Tespihi seven insan için fiyat ikinci planda kalabiliyor. Yeter ki beğensin. Öyle tespihler var ki seveni arabasını verebiliyor." dedi.

Şanlıurfa’da tespih ustası Özer Erbülbül, dedesinden ve babasından miras kalan yaklaşık 2 bin tespihi Tarihi Gümrük Han’daki dükkanında sergileyerek aile geleneğini yaşatıyor.


Şanlıurfa’da yaşayan 40 yaşındaki tespih ustası Özer Erbülbül, dedesinden ve babasından miras kalan tespih koleksiyonunu Tarihi Gümrük Han’daki 50 metrekarelik dükkanında sergiliyor. Çocuk yaşlarda babasının yanında tespih yapımını öğrenen Erbülbül, 1932 yılından bu yana faaliyet gösteren aile işletmesini ayakta tutmaya çalışıyor. Atadan kalma tespihlerin yanı sıra kehribar, Oltu taşı ve kuka gibi farklı malzemelerden yapılan yaklaşık bin 500 ila 2 bin tespihi dükkanda muhafaza eden Erbülbül, koleksiyonunu adeta müzeye dönüştürdü.

Şanlıurfa’da tespih ustası Özer Erbülbül, dedesinden ve babasından miras kalan yaklaşık 2 bin tespihi Tarihi Gümrük Han’daki dükkanında sergileyerek aile geleneğini yaşatıyor.Şanlıurfa’da yaşayan 40 yaşındaki tespih ustası Özer Erbülbül, dedesinden ve babasından miras kalan tespih koleksiyonunu Tarihi Gümrük Han’daki 50 metrekarelik dükkanında sergiliyor. Çocuk yaşlarda babasının yanında tespih yapımını öğrenen Erbülbül, 1932 yılından bu yana faaliyet gösteren aile işletmesini ayakta tutmaya çalışıyor. Atadan kalma tespihlerin yanı sıra kehribar, Oltu taşı ve kuka gibi farklı malzemelerden yapılan yaklaşık bin 500 ila 2 bin tespihi dükkanda muhafaza eden Erbülbül, koleksiyonunu adeta müzeye dönüştürdü.

Osmanlı döneminden kalma tarihi objeleri de yeniden işleyerek tespihe dönüştüren Erbülbül, koleksiyonundaki eserleri satışa sunmuyor. Değerleri 2 bin liradan başlayıp yüz binlerce liraya ulaşabilen tespihleri büyük bir özenle koruyan usta, koleksiyonunu daha çok ziyaretçilerin görmesi için sergiliyor. Erbülbül, tespih ustalığının kendisi için yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda aileden kalan bir miras olduğunu söyledi.


Babasının yanında yıllarca çıraklık yaptığını anlatan Erbülbül, "1985 doğumluyum. Bu işi dededen, atadan kalan bir miras olduğu için sürdürüyorum. Babamızın yanında yıllarca hizmet ederek tespih yapımını öğrendik. Babamın vefatından sonra 1932 yılından bu yana faaliyet gösteren dükkanımızı ayakta tutmaya çalışıyorum" dedi.

Osmanlı döneminden kalma tarihi objeleri de yeniden işleyerek tespihe dönüştüren Erbülbül, koleksiyonundaki eserleri satışa sunmuyor. Değerleri 2 bin liradan başlayıp yüz binlerce liraya ulaşabilen tespihleri büyük bir özenle koruyan usta, koleksiyonunu daha çok ziyaretçilerin görmesi için sergiliyor. Erbülbül, tespih ustalığının kendisi için yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda aileden kalan bir miras olduğunu söyledi.Babasının yanında yıllarca çıraklık yaptığını anlatan Erbülbül, "1985 doğumluyum. Bu işi dededen, atadan kalan bir miras olduğu için sürdürüyorum. Babamızın yanında yıllarca hizmet ederek tespih yapımını öğrendik. Babamın vefatından sonra 1932 yılından bu yana faaliyet gösteren dükkanımızı ayakta tutmaya çalışıyorum" dedi.

Dükkanını aynı zamanda bir atölye ve tespih bakım merkezi olarak kullandığını belirten Erbülbül, Şanlıurfa’da tespih tamiri ve yapımına yönelik hizmet verdiklerini ifade etti.


Koleksiyonundaki ürünlerin aile yadigarı olduğunu vurgulayan Erbülbül, "Şu anda dükkanımızda yaklaşık bin 500 ila 2 bin arasında tespih bulunuyor. Bunların tamamı atadan yadigar. Özellikle kehribar, Oltu taşı ve kuka gibi değerli malzemelerden yapılmış tespihlerimiz var. Osmanlı döneminden kalan, tarihi değeri bulunan bazı objeleri de yeniden işleyerek tespihe dönüştürüyoruz. Koleksiyonumuzdaki ürünler satılık değil, onları tamamen sergilemek ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla koruyoruz" şeklinde konuştu.

Dükkanını aynı zamanda bir atölye ve tespih bakım merkezi olarak kullandığını belirten Erbülbül, Şanlıurfa’da tespih tamiri ve yapımına yönelik hizmet verdiklerini ifade etti. Koleksiyonundaki ürünlerin aile yadigarı olduğunu vurgulayan Erbülbül, "Şu anda dükkanımızda yaklaşık bin 500 ila 2 bin arasında tespih bulunuyor. Bunların tamamı atadan yadigar. Özellikle kehribar, Oltu taşı ve kuka gibi değerli malzemelerden yapılmış tespihlerimiz var. Osmanlı döneminden kalan, tarihi değeri bulunan bazı objeleri de yeniden işleyerek tespihe dönüştürüyoruz. Koleksiyonumuzdaki ürünler satılık değil, onları tamamen sergilemek ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla koruyoruz" şeklinde konuştu.

Ürettikleri tespihleri Türkiye’nin yanı sıra Avrupa ülkelerine ve Körfez bölgesine de gönderdiklerini anlatan Erbülbül, dünyanın farklı yerlerinden sipariş aldıklarını kaydetti.


Tespih tutkusunun maddi değerinin ötesinde bir anlam taşıdığını dile getiren Erbülbül, "Bu işte bazen paranın önemi kalmıyor, önemli olan merak ve gönülden bağlılık. Tespihi seven insan için fiyat ikinci planda kalabiliyor. Yeter ki beğensin. Öyle tespihler var ki seveni arabasını verebiliyor. Bu, anlatılması zor bir sevda. Babamızdan bize kalan bu mirası inşallah biz de evlatlarımıza aktaracağız" dedi.

Erbülbül, tespih meraklılarını Tarihi Gümrük Han’daki dükkanına davet ederek ziyaretçilerine çay ve kahve eşliğinde koleksiyonunu tanıtmaktan mutluluk duyacağını aktardı.

Ürettikleri tespihleri Türkiye’nin yanı sıra Avrupa ülkelerine ve Körfez bölgesine de gönderdiklerini anlatan Erbülbül, dünyanın farklı yerlerinden sipariş aldıklarını kaydetti.Tespih tutkusunun maddi değerinin ötesinde bir anlam taşıdığını dile getiren Erbülbül, "Bu işte bazen paranın önemi kalmıyor, önemli olan merak ve gönülden bağlılık. Tespihi seven insan için fiyat ikinci planda kalabiliyor. Yeter ki beğensin. Öyle tespihler var ki seveni arabasını verebiliyor. Bu, anlatılması zor bir sevda. Babamızdan bize kalan bu mirası inşallah biz de evlatlarımıza aktaracağız" dedi.Erbülbül, tespih meraklılarını Tarihi Gümrük Han’daki dükkanına davet ederek ziyaretçilerine çay ve kahve eşliğinde koleksiyonunu tanıtmaktan mutluluk duyacağını aktardı.

"Buraya gelip tespihlerin keyfini çıkarmak gerekiyor"


Tespih meraklısı ve esnaf Emre Çadırcı da Erbülbül’ü ziyaret ederek sipariş verdiğini söyledi.


Çocukluk yıllarından bu yana tespihe ilgi duyduğunu belirten Çadırcı, "Özer ustamızı ziyarete geldik. Hem sohbet ettik hem de tespih siparişi verdik. Sağ olsun bizi kırmadı. Ölçülerimizi verdik, ustamız çalışmaya başlayacak. Tespihimiz tamamlandığında iş yerimizde satışa sunacağız. Bizimki çocukluktan gelen bir hastalık. Özer usta gibi değerli ustalarımız sayesinde bu işi öğreniyoruz. Sürekli soruyor, araştırıyor ve kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Burası anlatılmaz, gelip çayınızı, kahvenizi yudumlayarak tespihlerin keyfini çıkarmanız gerekiyor" diye konuştu.

"Buraya gelip tespihlerin keyfini çıkarmak gerekiyor"Tespih meraklısı ve esnaf Emre Çadırcı da Erbülbül’ü ziyaret ederek sipariş verdiğini söyledi. Çocukluk yıllarından bu yana tespihe ilgi duyduğunu belirten Çadırcı, "Özer ustamızı ziyarete geldik. Hem sohbet ettik hem de tespih siparişi verdik. Sağ olsun bizi kırmadı. Ölçülerimizi verdik, ustamız çalışmaya başlayacak. Tespihimiz tamamlandığında iş yerimizde satışa sunacağız. Bizimki çocukluktan gelen bir hastalık. Özer usta gibi değerli ustalarımız sayesinde bu işi öğreniyoruz. Sürekli soruyor, araştırıyor ve kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Burası anlatılmaz, gelip çayınızı, kahvenizi yudumlayarak tespihlerin keyfini çıkarmanız gerekiyor" diye konuştu.
Başlıklar :Özer ErbülbülŞanlıurfaTespih
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