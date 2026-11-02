Güneş enerjisi santralinin altında yetiştiriliyor: 4 metrelik boşluklarda binlerce fidan

"1000 RAKIMDA YETİŞEBİLECEK BİTKİLERİ TESPİT ETTİK"





Samsun Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı Ziraat Yüksek Mühendisi Hicran Çıkış Kanca, "Büyükşehir Belediyemize bağlı Samsun GES tesisimiz var. Burada mevcutta 600 dekarlık bir alanda GES santralimiz mevcut. Bunun altında biz alana gittiğimizde, 165 dekarlık ekleyebilecek bir alan olduğunu tespit ettik. Ar-Ge amaçlı bu sahada her panel arasındaki 4 metrelik mesafede, sahaya uygun olan tıbbi aromatik bitkileri seçtik. Bizim mevcuttaki bu alanımız 1000 rakıma sahip. 1000 rakımda yetişebilecek tıbbi aromatik bitkileri tespit ettik. Önce toprak analizi daha sonra da toprak iyileştirme yaptırdık. Lavanta, tıbbi nane, kekik ve ada çayı yetiştiriciliği gerçekleştirdik. Projemizde de sosyal paydaşımız Kavak Kadın Kooperatifi'ydi. Ürünlerimizi yetiştirdikten sonra hasadı için Kavak Kadın Kooperatifi'ndeki üyeler de bize eşlik ederek hasat yaptık, ürünleri kuruttuk, ambalajladık ve paketledik. Şu anda kullanıma ve satışa hazır vaziyetteler" diye konuştu.