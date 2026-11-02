Akaryakıt tabelaları bu gece yarısı yeniden güncelleniyor: İşte benzin motorin ve otogaz fiyatlarında son durum
Kasım ayının ilk günlerinde benzin ve motorine yansıyan ÖTV kaynaklı fiyat güncellemelerinin ardından, bir zam haberi de otogaz kullanıcıları için geldi. Sektör kaynaklarından alınan son bilgilere göre, otogaz fiyatlarında bu gece yarısından itibaren artış yaşanacak. İşte haftanın ilk gününde il il pompa fiyatları ve sektör temsilcilerinden gelen zam kulisinin detayları.
Araç sahiplerinin gözü kulağı akaryakıt tabelalarındayken, piyasaları hareketlendirecek yeni bir gelişme daha yaşandı. Kasım ayının ilk günlerinde benzin ve motorin grubunda yaşanan fiyat dalgalanmalarının ardından, bu kez otogaz (LPG) kullanıcıları için gece saatlerinde tabelalar yeniden değişiyor.
OTOGAZA 9 TL ZAM ÖNGÖRÜLÜYOR
Kasım ayına benzin ve motorin grubundaki ÖTV düzenlemeleriyle başlayan akaryakıt piyasasında hareketlilik devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, 3 Kasım Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere otogaz grubunda 9 TL'lik bir zam bekleniyor.
3 KASIM PAZARTESİ İTİBARIYLA İL İL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Haftanın ilk günü itibarıyla, zam öncesi şehirlerdeki güncel pompa satış fiyatları şu şekilde şekillendi:
• İstanbul (Avrupa Yakası)
o Benzin: 80,40 TL/LT
o Motorin: 100,50 TL/LT
o Otogaz: 41,20 TL/LT
• İstanbul (Anadolu Yakası)
o Benzin: 80,30 TL/LT
o Motorin: 100,30 TL/LT
o Otogaz: 40,60 TL/LT
• Ankara
o Benzin: 81,40 TL/LT
o Motorin: 101,60 TL/LT
o Otogaz: 41,29 TL/LT
• İzmir
o Benzin: 81,70 TL/LT
o Motorin: 101,90 TL/LT
o Otogaz: 41,20 TL/LT
• Adana
o Benzin: 82,30 TL/LT
o Motorin: 102,40 TL/LT
o Otogaz: 41,61 TL/LT
• Antalya
o Benzin: 82,70 TL/LT
o Motorin: 102,90 TL/LT
o Otogaz: 41,40 TL/LT
• Afyonkarahisar
o Benzin: 82,60 TL/LT
o Motorin: 102,80 TL/LT
o Otogaz: 41,20 TL/LT
• Aksaray
o Benzin: 82,40 TL/LT
o Motorin: 102,40 TL/LT
o Otogaz: 41,29 TL/LT
• Amasya
o Benzin: 82,00 TL/LT
o Motorin: 102,10 TL/LT
o Otogaz: 41,79 TL/LT
• Adıyaman
o Benzin: 82,60 TL/LT
o Motorin: 102,70 TL/LT
o Otogaz: 41,84 TL/LT
• Ağrı
o Benzin: 83,10 TL/LT
o Motorin: 103,20 TL/LT
o Otogaz: 43,19 TL/LT
• Ardahan
o Benzin: 82,50 TL/LT
o Motorin: 102,70 TL/LT
o Otogaz: 42,19 TL/LT