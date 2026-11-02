Akaryakıt tabelaları bu gece yarısı yeniden güncelleniyor: İşte benzin motorin ve otogaz fiyatlarında son durum

OTOGAZA 9 TL ZAM ÖNGÖRÜLÜYOR

Kasım ayına benzin ve motorin grubundaki ÖTV düzenlemeleriyle başlayan akaryakıt piyasasında hareketlilik devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, 3 Kasım Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere otogaz grubunda 9 TL'lik bir zam bekleniyor.