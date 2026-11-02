2027'de vergi harç ve trafik cezalarında artış bekleniyor: İşte yeni yılda ödenecek tutarlar

Sıfır otomobilin MTV'si 15 bin 383 liraya çıkabilir





Motorlu Taşıtlar Vergisi de yeniden değerleme oranından etkilenmesi beklenen kalemler arasında bulunuyor.





Silindir hacmi 1300-1600 cm³ arasında olan sıfır bir otomobilin yıllık MTV tutarının 12 bin 28 liradan 15 bin 383 liraya yükselmesi bekleniyor.





Değerli Konut Vergisi'ne tabi konutlar için belirlenen alt sınırın ise 17 milyon 711 bin liradan 22 milyon 650 bin liraya çıkabileceği hesaplanıyor.