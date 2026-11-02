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2027'de vergi harç ve trafik cezalarında artış bekleniyor: İşte yeni yılda ödenecek tutarlar

2027'de vergi harç ve trafik cezalarında artış bekleniyor: İşte yeni yılda ödenecek tutarlar

08:47, 02/11/2026, PazartesiG: Güncelleme: 08:55, 02/11/2026, Pazartesi
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2027'de vergi harç ve trafik cezalarında artış bekleniyor: İşte yeni yılda ödenecek tutarlar

2027 yılında vergi, harç ve trafik cezalarında artış gündemde. Ekim ayı Yİ-ÜFE verisinin yüzde 2 gelmesi halinde yeniden değerleme oranının yüzde 27,89 olması bekleniyor. Tahminin gerçekleşmesi ve indirim yetkisinin kullanılmaması durumunda pasaport, ehliyet, yurt dışı telefon kayıt harcı ve trafik cezalarında yeni tutarlar uygulanacak

Yeni yıla yaklaşılırken milyonlarca vatandaşı ilgilendiren vergi, harç ve cezalardaki olası artışlar gündeme geldi. 2027 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıklayacağı ekim ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verileriyle netleşecek.



Yeni yıla yaklaşılırken milyonlarca vatandaşı ilgilendiren vergi, harç ve cezalardaki olası artışlar gündeme geldi. 2027 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıklayacağı ekim ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verileriyle netleşecek.

Yapılan hesaplamalara göre ekim ayında Yİ-ÜFE'nin aylık yüzde 2 artması durumunda yeniden değerleme oranının yüzde 27,89 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.


Cumhurbaşkanı'nın indirim ve artırım yetkisi bulunuyor


Dünya Gazetesi'nin haberine göre Vergi Usul Kanunu kapsamında belirlenen yeniden değerleme oranı, kasım ayında yayımlanacak tebliğle resmiyet kazanacak. Ardından vergi, harç ve cezalarda uygulanacak yeni tutarlar ilgili düzenlemeler doğrultusunda belirlenecek.


Cumhurbaşkanı'nın vergi, harç ve bazı cezalarda yeniden değerleme oranını yüzde 50 azaltma veya yüzde 50 artırma yetkisi bulunuyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) artırma yetkisi yüzde 50, indirme yetkisi ise yüzde 80 düzeyinde uygulanabiliyor. İdari para cezalarında ise yeniden değerleme oranını değiştirme yetkisi bulunmuyor.


Yapılan hesaplamalara göre ekim ayında Yİ-ÜFE'nin aylık yüzde 2 artması durumunda yeniden değerleme oranının yüzde 27,89 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor. Cumhurbaşkanı'nın indirim ve artırım yetkisi bulunuyorDünya Gazetesi'nin haberine göre Vergi Usul Kanunu kapsamında belirlenen yeniden değerleme oranı, kasım ayında yayımlanacak tebliğle resmiyet kazanacak. Ardından vergi, harç ve cezalarda uygulanacak yeni tutarlar ilgili düzenlemeler doğrultusunda belirlenecek.Cumhurbaşkanı'nın vergi, harç ve bazı cezalarda yeniden değerleme oranını yüzde 50 azaltma veya yüzde 50 artırma yetkisi bulunuyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) artırma yetkisi yüzde 50, indirme yetkisi ise yüzde 80 düzeyinde uygulanabiliyor. İdari para cezalarında ise yeniden değerleme oranını değiştirme yetkisi bulunmuyor.


Trafik cezalarında yeni tutarlar gündemde


Yeniden değerleme oranının yüzde 27,89 olarak gerçekleşmesi halinde trafik cezalarında da artış yaşanabilecek. Hesaplamalara göre bazı cezaların mevcut tutarları ile yeni yılda uygulanması beklenen tutarlar şöyle:


Kavga amacıyla araçtan inmenin cezası 180 bin liradan 230 bin 202 liraya yükselecek.


Alkollü araç kullanmanın başlangıç cezası 25 bin liradan 31 bin 973 liraya çıkacak.


Trafikte cep telefonuyla konuşmanın cezası 5 bin liradan 6 bin 395 liraya yükselecek.


Ehliyeti iptal edildiği halde araç kullanmanın cezası 200 bin liradan 255 bin 780 liraya çıkacak.


Trafikte makas atmanın cezası 90 bin liradan 115 bin liraya yükselecek.


Düğün konvoyuyla trafiği engellemenin cezası 180 bin liradan 230 bin 202 liraya çıkacak.


Kırmızı ışıkta geçmenin cezası 5 bin liradan 6 bin 395 liraya yükselecek.


Trafik cezalarında yeni tutarlar gündemdeYeniden değerleme oranının yüzde 27,89 olarak gerçekleşmesi halinde trafik cezalarında da artış yaşanabilecek. Hesaplamalara göre bazı cezaların mevcut tutarları ile yeni yılda uygulanması beklenen tutarlar şöyle:Kavga amacıyla araçtan inmenin cezası 180 bin liradan 230 bin 202 liraya yükselecek.Alkollü araç kullanmanın başlangıç cezası 25 bin liradan 31 bin 973 liraya çıkacak.Trafikte cep telefonuyla konuşmanın cezası 5 bin liradan 6 bin 395 liraya yükselecek.Ehliyeti iptal edildiği halde araç kullanmanın cezası 200 bin liradan 255 bin 780 liraya çıkacak.Trafikte makas atmanın cezası 90 bin liradan 115 bin liraya yükselecek.Düğün konvoyuyla trafiği engellemenin cezası 180 bin liradan 230 bin 202 liraya çıkacak.Kırmızı ışıkta geçmenin cezası 5 bin liradan 6 bin 395 liraya yükselecek.

Yurt dışından telefon getirenler ne kadar ödeyecek?


Yurt dışından getirilen cep telefonlarının Türkiye'de kullanılabilmesi için ödenen kayıt harcında da artış bekleniyor.


Mevcut durumda 54 bin 258 lira olan telefon kayıt harcının 69 bin 391 liraya yükselmesi öngörülüyor. Telefon hattının ilk abonelik tesis ücreti ise 700 liradan 895 liraya çıkabilecek.

Yurt dışından telefon getirenler ne kadar ödeyecek?Yurt dışından getirilen cep telefonlarının Türkiye'de kullanılabilmesi için ödenen kayıt harcında da artış bekleniyor.Mevcut durumda 54 bin 258 lira olan telefon kayıt harcının 69 bin 391 liraya yükselmesi öngörülüyor. Telefon hattının ilk abonelik tesis ücreti ise 700 liradan 895 liraya çıkabilecek.

Sıfır otomobilin MTV'si 15 bin 383 liraya çıkabilir


Motorlu Taşıtlar Vergisi de yeniden değerleme oranından etkilenmesi beklenen kalemler arasında bulunuyor.


Silindir hacmi 1300-1600 cm³ arasında olan sıfır bir otomobilin yıllık MTV tutarının 12 bin 28 liradan 15 bin 383 liraya yükselmesi bekleniyor.


Değerli Konut Vergisi'ne tabi konutlar için belirlenen alt sınırın ise 17 milyon 711 bin liradan 22 milyon 650 bin liraya çıkabileceği hesaplanıyor.

Sıfır otomobilin MTV'si 15 bin 383 liraya çıkabilirMotorlu Taşıtlar Vergisi de yeniden değerleme oranından etkilenmesi beklenen kalemler arasında bulunuyor.Silindir hacmi 1300-1600 cm³ arasında olan sıfır bir otomobilin yıllık MTV tutarının 12 bin 28 liradan 15 bin 383 liraya yükselmesi bekleniyor.Değerli Konut Vergisi'ne tabi konutlar için belirlenen alt sınırın ise 17 milyon 711 bin liradan 22 milyon 650 bin liraya çıkabileceği hesaplanıyor.

Pasaport ve ehliyet harçları da artacak


Yeniden değerleme oranının tahmin edildiği seviyede gerçekleşmesi halinde pasaport ve ehliyet harçlarında da yeni tutarlar gündeme gelecek.


Pasaport harçları için hesaplanan tutarlar şöyle:


6 aya kadar pasaport harcı: 3 bin 589 lira


1 yıllık pasaport harcı: 5 bin 247 lira


2 yıllık pasaport harcı: 8 bin 566 lira


3 yıllık pasaport harcı: 12 bin 170 lira


10 yıla kadar pasaport harcı: 17 bin 150 lira


Yurt dışına çıkış harcının 1250 liradan 1599 liraya yükselmesi beklenirken, ehliyet harçlarının A sınıfında 2 bin 863 lira, B sınıfında ise 8 bin 638 lira olması öngörülüyor.

Pasaport ve ehliyet harçları da artacakYeniden değerleme oranının tahmin edildiği seviyede gerçekleşmesi halinde pasaport ve ehliyet harçlarında da yeni tutarlar gündeme gelecek.Pasaport harçları için hesaplanan tutarlar şöyle:6 aya kadar pasaport harcı: 3 bin 589 lira1 yıllık pasaport harcı: 5 bin 247 lira2 yıllık pasaport harcı: 8 bin 566 lira3 yıllık pasaport harcı: 12 bin 170 lira10 yıla kadar pasaport harcı: 17 bin 150 liraYurt dışına çıkış harcının 1250 liradan 1599 liraya yükselmesi beklenirken, ehliyet harçlarının A sınıfında 2 bin 863 lira, B sınıfında ise 8 bin 638 lira olması öngörülüyor.

Hangi vergi ve harçlar zamlanacak?


2027 yılında yeniden değerleme oranı doğrultusunda güncellenmesi beklenen başlıca kalemler şunlar:


Emlak Vergisi


Çevre Temizlik Vergisi


Motorlu Taşıtlar Vergisi


Gelir Vergisi tarifeleri ve bazı istisna tutarları


Veraset ve İntikal Vergisi


Damga Vergisi


Özel İletişim Vergisi


Trafik cezaları


Ehliyet ve pasaport harçları


Vergi Usul Kanunu kapsamındaki cezalar


Kabahatler Kanunu kapsamındaki idari para cezaları


Araç muayene ücretleri


Yurt dışına çıkış harcı


Söz konusu tutarlar, yüzde 27,89'luk yeniden değerleme oranı tahminine dayalı hesaplamaları yansıtıyor. Kesin oran ve uygulanacak tutarlar, resmi açıklamaların ardından netleşecek.

Hangi vergi ve harçlar zamlanacak?2027 yılında yeniden değerleme oranı doğrultusunda güncellenmesi beklenen başlıca kalemler şunlar:Emlak VergisiÇevre Temizlik VergisiMotorlu Taşıtlar VergisiGelir Vergisi tarifeleri ve bazı istisna tutarlarıVeraset ve İntikal VergisiDamga VergisiÖzel İletişim VergisiTrafik cezalarıEhliyet ve pasaport harçlarıVergi Usul Kanunu kapsamındaki cezalarKabahatler Kanunu kapsamındaki idari para cezalarıAraç muayene ücretleriYurt dışına çıkış harcıSöz konusu tutarlar, yüzde 27,89'luk yeniden değerleme oranı tahminine dayalı hesaplamaları yansıtıyor. Kesin oran ve uygulanacak tutarlar, resmi açıklamaların ardından netleşecek.
Başlıklar :2027 vergi artışıharç artışıtrafik cezalarıyeniden değerleme oranı
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