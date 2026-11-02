İİT ülkeleriyle ticaretimiz yüzde 8 arttı

"B57+ İş Liderleri Zirvesi"nin ikincisi, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) 42. Toplantısı ile eş zamanlı olarak İstanbul'da düzenlendi. Bakanları, üst düzey politika yapıcıları, ulusal kurumları, ticaret odaları, yatırımcıları, çok uluslu şirketleri ve iş dünyası temsilcilerini bir araya getiren zirvede, yatırım, ticaret ve sınır ötesi iş birliği imkanları değerlendiriliyor.

DAHA SIKI BAĞ KURMA MECBURİYETİNDEYİZ

Zirvede konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bu yılın dokuz ayında Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ülkeleriyle olan ticaret hacminin 108 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Bu, 2025'in aynı dönemine kıyasla yüzde 8,2'lik bir artışa tekabül etmektedir. Aynı dönemde, İİT ülkelerine gerçekleştirdiğimiz ihracat 55 milyar dolara çıkmıştır. Toplam ticaret hacmimiz içinde İİT ülkelerinin payını 2028 yılına kadar yüzde 27'den yüzde 30'a çıkarmayı hedefliyoruz. Dünyada son yıllarda baş gösteren korumacılık rüzgarları ve ticaret savaşları İslam ülkeleri arasında birbirimize daha sıkı bağlanmamızı ve entegrasyonumuzu ilerletmemizi mecburi kılmakta” dedi.

BAŞARI SAHADAKİ İŞ BİRLİĞİYLE ÖLÇÜLÜR

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, iktisadi çalkantılara ve şoklara dayanabilmek, belirsizlik dönemine uyum sağlayabilmek için dinamik özel sektörün şart olduğunu vurgulayarak, "Güçlü özel sektör için de ülkelerimizde girişimcilik dostu bir ortam kurulmalıdır” dedi.

Abdullah Saleh Kamel ise şunları kaydetti: "B57+ toplantısı, sadece yılda bir defa düzenlenen bir toplantı olmasın, yıl boyunca bir araya geldiğimiz ve görüş alışverişi yaptığımız bir platform olsun istiyoruz. Gerçek anlamda bir ekonomik etkisi olsun istiyoruz.”

İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Ahmad Sengendo ise girişimin başarısının yalnızca istişarelerin niteliğiyle değil aynı zamanda kurulan ortaklıklar, harekete geçirilen yatırımlar, desteklenen işletmeler ve hayata geçirilen somut iş fırsatlarıyla ölçülmesi gerektiğini ifade etti.

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