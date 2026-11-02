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Tedarikçinin iştahı kaçtı: Yatırım olanı yapan şirket oranı Yüzde 14,7’ye düştü

Tedarikçinin iştahı kaçtı: Yatırım olanı yapan şirket oranı Yüzde 14,7’ye düştü

Şuayip Alabay
04:00, 02/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Tedarikçinin iştahı kaçtı: Yatırım olanı yapan şirket oranı Yüzde 14,7’ye düştü
OSS, otomotiv satış sonrası pazarının 2026 yılı üçüncü çeyrek performansını, üyelerinin katılımıyla düzenlediği sektörel değerlendirme anketiyle ortaya koydu.

Düşen taleple zayıflayan satış sonrası pazarı Türk otomotiv tedarikçisinin yeni yatırım iştahını kaçırdı. OSS Başkanı Ali Özçete, “Sektörün en önemli sorunu yüzde 80,9 ile nakit akışı. önümüzdeki üç ay içerisinde yeni yatırım yapmayı planlayan üyelerin oranı bir önceki çeyrekteki yüzde 20,3 seviyesinden yüzde 14,7’ye geriledi” dedi.

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS), otomotiv satış sonrası pazarının 2026 yılı üçüncü çeyrek performansını, üyelerinin katılımıyla düzenlediği sektörel değerlendirme anketiyle ortaya koydu.

TAHSİLATTA OLUMSUZ TABLO

Ankete göre, yılın üçüncü çeyreğinde üyelerin stokları bir önceki çeyreğe göre ortalama yüzde 0,23 azaldı. Dağıtıcı üyelerin stoklarında yüzde 1,14 gerileme yaşanırken, üretici üyelerin stokları yüzde 0,85 arttı. Ankete katılan üyelerin yüzde 48,5’i tahsilat süreçlerinin bir önceki çeyreğe göre kötüleştiğini, yüzde 5,9’u ise çok daha kötü hale geldiğini belirtti. Böylece tahsilat süreçlerini olumsuz değerlendiren üyelerin toplam oranı yüzde 54,4’e yükseldi. Bir önceki ankette 39,9 seviyesinde olan tahsilat süreçlerine ilişkin ortalama değerlendirme puanı, üçüncü çeyrekte 37,5’e geriledi.

EN BÜYÜK SORUN NAKİT AKIŞI OLDU

OSS Derneği’nin üçüncü çeyrek anketinde sektörün karşı karşıya kaldığı sorunlar da ayrıntılı biçimde değerlendirildi. Yılın ilk çeyreğinde maliyet artışları sektörün en önemli sorunu olarak öne çıkarken, üçüncü çeyrekte nakit akışında yaşanan problemler ilk sıraya yükseldi. Ankete katılan üyelerin yüzde 80,9’u nakit akışında yaşanan problemleri sektörün en önemli sorunları arasında gösterdi. Maliyetlerdeki aşırı artış yüzde 70,6 ile ikinci sırada yer alırken, iş ve ciro kaybı yüzde 52,9 ile üçüncü sıraya yerleşti.

3 AYLIK YATIRIMDA %6’LIK GERİLEME

Sektörün yatırım planlarına ilişkin sonuçlar da temkinli görünümü destekledi. Ankete göre, önümüzdeki üç ay içerisinde yeni yatırım yapmayı planlayan üyelerin oranı bir önceki çeyrekteki yüzde 20,3 seviyesinden yüzde 14,7’ye geriledi. Üretici üyelerde yeni yatırım yapmayı düşünenlerin oranı yüzde 28,6’dan yüzde 22,6’ya düşerken, dağıtıcı üyelerde bu oran yüzde 13,9’dan yüzde 8,1’e indi. Böylece her iki grupta da yatırım eğiliminin zayıfladığı görüldü. Özellikle dağıtıcı üyelerin yüzde 91,9’unun önümüzdeki üç ayda yeni yatırım planlamaması, sektördeki finansal koşulların ve geleceğe yönelik beklentilerin yatırım kararları üzerindeki etkisini ortaya koydu.

REKABET İÇİN YATIRIM ŞART

  1. 2026 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin değerlendirme yapan OSS Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özçete, “Sektörün en önemli sorunu yüzde 80,9 ile nakit akışı. Anketimizin en dikkat çekici sonuçlarından biri de yatırım eğilimindeki gerileme oldu. Önümüzdeki üç ay içerisinde yeni yatırım yapmayı planlayan üyelerimizin oranı yüzde 14,7’ye kadar düştü. Üretici üyelerimizde yatırım planlayanların oranı yüzde 22,6 seviyesindeyken, dağıtıcı üyelerimizde bu oran yüzde 8,1’e geriledi. Bu tabloyu yalnızca kısa vadeli bir yatırım ertelemesi olarak değerlendirmemek gerekiyor. Şirketlerimizin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü koruyabilmesi için yatırımlarını sürdürebilmesi gerekiyor” diye konuştu.

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Başlıklar :Ali ÖzçeteTedarikçiEkonomiOSS Derneği
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