Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, bugün gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Atila Türeli getirildi.

ATİLA TÜRELİ KİMDİR?

Atila Türeli 1970'de Konya Ereğli'de doğdu. İlkokulu Ereğli Cumhuriyet İlkokulunda, ortaokul ve liseyi Konya Anadolu Lisesinde tamamlayan Türeli, 1993'te İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Avrupa Birliği Kamu Hukuku ve Entegrasyon yüksek lisans programını 2008'de tamamladı. Avukatlık ruhsatını 1994'te alan Türeli, 2000 yılına kadar adli yargıda hakim olarak görev yaptı.

Türeli, 2000 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının (İMKB) açtığı sınavı kazanarak Hukuk Müşavirliğinde avukat olarak göreve başladı.

Aynı bölümde 2000-2012 yılları arasında her kademede çalışan Türeli, 2012-2014'te üye işleri bölüm müdürü, 2014-2016'da uyum bölüm müdürü, 2016-2023 arasında ise başhukuk müşaviri olarak görev yaptı.

Halen Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Tahkim Merkezi Genel Kurul Üyesi olan Türeli'nin çeşitli hukuk dallarında uzman arabuluculuk sertifikaları bulunuyor.

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