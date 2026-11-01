Borsa İstanbul Müdürü Korkmaz gözaltında
Fon soruşturması Borsa İstanbul (BİST) Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun’a uzandı. Ergun, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "rüşvet" iddiasıyla gözaltına alındı. Soruşturmayı yürüten Başsavcılık, BİST’te işlem gören toplam 36 hisse senedinde haksız kazanç sağlandığını değerlendiriyordu.
Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "rüşvet" iddiasıyla gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması devam ediyor. Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Ergun, soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "rüşvet" suçlarını işlediği iddiasıyla gözaltına alındı.
HİSSELER MERCEK ALTINDA
Fon soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, BİST’te işlem gören toplam 36 hisse senedinde haksız kazanç sağlandığını değerlendiriyor. İlk olarak 11 hisse senedinde incelemesini tamamlayan Başsavcılık, 25 hisse senedini daha mercek altına almıştı. 2025 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na yazılan yazıda da bazı hisse senetlerinde manipülatif hareketler olduğu vurgulanmıştı. İncelenmesi istenen bazı hisse senetlerindeki manipülatif fiyat artışlarının 100 katı bulacak şekilde olduğuna dikkat çekilmişti.