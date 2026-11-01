Sağlıkta yeni hedef yerli ultrason cihazı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı’nda tıbbi cihaz üretiminde yeni hedefleri açıkladı. Yeni hedefin yerli ultrason cihazı geliştirmek olduğunu belirten Erdoğan, “İnşallah önümüzdeki iki senenin sonunda en az yüzde 71 yerlilik oranına sahip yıllık 700 ultrason cihazı üreteceğiz” dedi. Erdoğan, kanserle mücadelede kişiselleştirilmiş tedavinin zirvesi olan “CAR-T hücre tedavileri ve üretim teknolojisini” de millileştirip başarıyla uyguladıklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kanserle mücadelede kişiselleştirilmiş tedavinin zirvesi olan CAR-T hücre tedavileri ve üretim teknolojisini Türkiye’nin mühendislik kabiliyetleriyle üretip başarıyla uyguladıklarını vurguladı. Erdoğan, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğinde Rixos Tersane İstanbul’da gerçekleştirilen 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı ve TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni’nde konuştu.
SAĞLIKTA HEDEF YERLİ ULTRASON CİHAZI
Bugün tıpta devrim niteliğinde gelişmeler yaşandığını belirten Erdoğan, özellikle yapay zekânın devreye girmesiyle araştırma geliştirme çalışmalarından üretim metotlarına kadar sürecin her aşamasında önemli kazanımlar elde edildiğini söyledi. Erdoğan, artık cerrahi operasyonların yüzlerce kilometre mesafeden gerçekleştirildiğini dile getirdi. Yerli tıbbi cihaz üretimine de değinen Erdoğan, “Şimdi hedefimiz kendi ultrason cihazımızı geliştirmek. İnşallah önümüzdeki iki senenin sonunda en az yüzde 71 yerlilik oranına sahip yıllık 700 ultrason cihazı üreteceğiz.