Keçiören’de araçları kullananlar Yeni Partili çıktı
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Sayıştay raporlarına dayandırılarak bazı basın organlarında yer alan meclis üyelerine şoförlü araç tahsisi ve belediye kaynaklarının kullanımıyla ilgili iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi.
Araç tahsisine ilişkin incelemenin Sayıştay bulgularından önce kendileri tarafından başlatıldığını belirten Özarslan, hukuk müdürlüğünce yakıt ve bakım giderlerinin hesaplandığını söyledi. Özarslan, “Haberlerde belediyemize ait araçları kullandıkları belirtilen meclis üyeleri, yüz yüze baktığım, aynı meclisi paylaşmam sebebiyle isimlerini açıklamak istemediğim Yeni Partili Meclis Üyeleri’dir” dedi. Kamu zararının bir kısmının tahsil edildiğini belirten Özarslan, diğer meclis üyeleriyle ilgili hukuki sürecin sürdüğünü kaydetti. Belediyede görev yapmadan maaş alan personel bulunduğu iddiasını da reddeden Özarslan, görevini yerine getirmeyen iki müdüre daha önce uyarma ve maaş kesme cezaları verildiğini ifade etti.