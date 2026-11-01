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34 ihalede 585 milyon vurgun

34 ihalede 585 milyon vurgun

Burak Doğan
04:00, 01/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
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34 ihalede 585 milyon vurgun
Abdülhamit Pehlivan, Cemalettin Özdemir, Arda Karadağ, Ali Rıza Akyüz.

Bakırköy Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında, aralarında belediye başkan yardımcıları Abdülhamit Pehlivan, Cemalettin Özdemir, Arda Karadağ ve Ali Rıza Akyüz’ün de bulunduğu 39 şüpheli tutuklandı. 34 ihalede ortak hareket eden firmalarla maliyetlerin şişirildiği ve kamunun toplam 585 milyon lira zarara uğratıldığı tespit edildi. Şirketlerin birbirine yakın teklifler vererek ihalelerin kendilerinden birine kalmasını sağladığı tespit edildi.

Yeni Partili Bakırköy Belediyesi’ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin, 34 ihalede ortak hareket eden firmalarla maliyetleri şişirerek kamuyu 585 milyon lira zarara uğrattığı ortaya çıktı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Bakırköy Belediye Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen mal ve hizmet alımlarına ilişkin ihale dosyalarında suç teşkil eden usulsüzlükler sonucunda kamu zararı oluştuğu iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 63 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hâkimlik, aralarında belediye başkan yardımcıları Abdülhamit Pehlivan, Cemalettin Özdemir, Arda Karadağ ve Ali Rıza Akyüz’ün de bulunduğu 39 şüphelinin tutuklanmasına, 18 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. 6 kişi ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

ORTAK HAREKET ETTİLER

Mahkemeye sevk yazısında şüpheliler 36 ayrı eylemle suçlandı. Eylemlerden 34’ünü ihale usulsüzlükleri oluşturdu. Yazıda, her bir ihalede rekabet ilkesinin gözetilip gözetilmediği, yaklaşık maliyetlerin usulüne uygun belirlenip belirlenmediği ve mevzuata uygunluk durumu tek tek ele alındı. Bu incelemeler sonucunda 34 ihalede “İhaleye fesat karıştırma” suçunun tespit edildiği vurgulandı. Yazıda, her bir ihalede oluşan kamu zararı ayrı ayrı belirtilirken toplam kamu zararının 585 milyon lira olduğu tespitine yer verildi. İhaleye katılan firmaların ortak hareket ederek birbirlerine yakın teklifler verdiği ve ihaleyi bu şirketlerden birinin kazandığı belirlendi.

YAZICISI YOK AMA İHALEYE GİRDİ

İhalelerde teklif alınan bazı firmaların, ihale konusu iş ya da hizmetlerle ilgili hiçbir faaliyetinin bulunmadığı tespit edildi. Örneğin, “Yazıcı kiralama” için açılan ihaleye teklif veren Bilgiser Büro Makineleri Ltd. Şti.’nin envanterinde, kiralanması öngörülen 55 adet yazıcının bulunduğuna dair herhangi bir belgeye ulaşılamadı. Yaklaşık maliyeti 17 milyon 418 bin lira olan başka bir bilgisayar ihalesine teklif veren iki firmanın, başka ihalelerde de teklif veren ve yüklenici konumunda olan şirketler olduğu, teklif alınan iki firmanın yöneticilerinin de akraba olduğu vurgulandı.

800 BİN LİRALIK İŞE 3 MİLYON

Yaklaşık 3,3 milyon lira bedelle verilen “Antivirüs yazılım işi” ihalesinde de kamunun zarara uğratıldığı belirtildi. Açık kaynak araştırmasında, bu işin piyasa fiyatının 800 bin lira civarında olduğu ifade edildi. 51 milyon liraya verilen akaryakıt alım işinde ise ihaleyi kazanan firmaya göre şartnamede değişikliğe gidildiği tespit edildi. Yazıya göre ihaleye yüzde 40 iş deneyim oranıyla çıkıldı ancak zeyilnameyle bu oran yüzde 20’ye düşürüldü. İhale evrakları, ihalenin üzerinde kaldığı şirketin yüzde 40’lık oranı sağlayamadığını, oranın yüzde 20’ye düşürülmesinin ardından ihaleye katılabildiğini gösterdi.


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Başlıklar :yolsuzlukbakırköy belediyesiihalerüşvet
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