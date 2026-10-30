İki ihalede 134 milyon TL kamu zararı

Soruşturmaya konu yalnızca 2 ihalede kamunun 134,3 milyon lira zarara uğratıldığı ortaya çıktı. İhaleye katılan firmaların ortak hareket ederek birbirlerine yakın teklifler verdikleri, ihaleyi bu şirketlerden birinin aldığı belirlendi. İncelenen şirketlerin adreslerinin aynı il ve ilçede bulunması, şirketlerden ikisinin sahiplerinin akraba olması dikkat çekti.

TEKLİFLER BİRBİRİNE YAKIN

Bakırköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün çıktığı “Belediye Hizmet Binası C Blok Tamamlama İkmal İnşaatı Yapımı” ihalesinde, Duran Taah. Şti., Ordur İnş. A.Ş. ve Ayhan İzci-Göksu Maden İnş. A.Ş. ortaklığının verdiği teklifler sınır değerin üstünde kalmasına rağmen aşırı düşük bulunup geçersiz sayıldı. İhale, 66 milyon 666 bin 666 TL bedelle 4 firma arasında en yüksek teklifi veren Hasber İnş. Şti.’nin üzerinde kaldı. Hasber’in teklifi, geçersiz sayılan tekliflere yakın olmasına rağmen geçersiz sayılmadı. Elenen 3 firmanın, işi Hasber’e bırakmak için kasıtlı olarak itiraz etmedikleri belirlendi.

İHALE MANİPÜLE EDİLDİ

Yine Bakırköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen “2026 Yılı Kamu ve Hizmet Binalarında Muhtelif Tadilat, Bakım ve Onarım Yapılması” ihalesinde, Duran Taah. Şti., Ordur İnş. A.Ş., Hasber İnş. Şti. ve Ayhan İzci-Fibay Yapı ortaklığı birbirlerine yakın teklifler verdi. İhaleye katılan Hasber, teklif dosyasında “teminat mektubunu” sundu ancak ihale dosyasının en temel unsurları olan “birim fiyat teklif mektubu” ve “birim fiyat teklif cetvelini” sunmadı. Bu durum, Hasber’in ihaleden bilinçli ve art niyetli şekilde elenme gayreti içinde olduğunu, ihale sürecini manipüle etme ve kasıtlı olarak elenerek rekabeti engelleme amacı taşıdığını ortaya koydu. İhale, yine organize olan bu 4 firmadan 67 milyon 713 bin 865 TL teklif veren Duran Taah. Şti.’de kaldı.

FİRMALAR ORTAK

Duran Taah. Şti., Ordur İnş. A.Ş., Hasber İnş. Şti. ve Ayhan İzci Mühendislik incelendi. Hepsinin şirket adreslerinin Van’ın İpekyolu ilçesinde olduğu, şirketlerin ihale teklif dosyalarında sundukları iş bitirme belgelerinde birbirleriyle ortak girişim yaptıkları belirlendi. Ayrıca Duran Taah. Şti. ile Ordur İnş. A.Ş. yöneticileri arasında kan bağı bulunduğu tespit edildi. Adil rekabet ortamının sağlanamadığı ilk ihalede 66 milyon 666 bin 666 TL, ikinci ihalede ise 67 milyon 713 bin 865 TL olmak üzere toplam 134 milyon 380 bin lira kamu zararı oluştu.

Gündem

Sinem Dedetaş ev hapsi kararıyla tahliye edildi

Gündem

Bakırköy’de milyonluk rüşvet çarkı

Gündem

Beş çalışanla 200 milyonluk vurgun