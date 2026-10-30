Ünal Erkan hayatını kaybetti

Bir haftada yedi milyar lira iade daha

Fon soruşturmasında haksız kazanç iadeleri sürüyor. Son bir haftada 8 şüpheli kişi ve kuruluş, TMSF hesaplarına yaklaşık 7 milyar lira yatırdı. Böylece soruşturmanın başlangıcından bu yana ödeme yapanların sayısı 33’e, iade edilen toplam tutar ise 17,5 milyar liraya ulaştı. En yüksek iadeyi 2 milyar lirayla A1 Capital Portföy Yönetim A.Ş. gerçekleştirdi.