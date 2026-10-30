Ünal Erkan hayatını kaybetti
Eski Devlet Bakanı ve Olağanüstü Hal Valisi Ünal Erkan hayatını kaybetti. Erkan bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Terörle mücadele ve faili meçhullerin yoğun olduğu 1992-1995 yılları arasında OHAL Valiliği yapan Erkan, güvenlik bürokrasisinin kilit isimlerinden biriydi.
Eski Devlet Bakanı ve Olağanüstü Hal Valisi Ünal Erkan hayatını kaybetti. Erkan, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Emniyet teşkilatının çeşitli kademelerinde görev yapan Erkan, 1980’de Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne, 1984’te İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne atandı. 1988’de Edirne Valisi olan Erkan, 1991’de Emniyet Genel Müdürlüğü’ne, 1992’de ise Olağanüstü Hal Bölge Valiliği’ne getirildi. Terörle mücadelenin ve faili meçhul olayların yoğun olduğu 1992-1995 yılları arasında OHAL Valiliği yapan Erkan, güvenlik bürokrasisinin kilit isimlerinden biriydi. 1995’te DYP’den Ankara milletvekili seçilen Erkan, Devlet Bakanı olarak görev yaptı.