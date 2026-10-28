Cem Akaş’tan acı haber: Oğlundan bir hafta sonra hayatını kaybetti
Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni ve yazar Cem Akaş, 19 yaşındaki oğlu Can Akaş’ın vefatından yaklaşık bir hafta sonra yaşamını yitirdi. Bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Akaş’ın ölümü sahibi olduğu Can Yayınları tarafından duyuruldu.
Can Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Cem Akaş’tan üzücü haber geldi. Yazar, editör ve çevirmen kimliğiyle tanınan Akaş’ın hayatını kaybettiği duyuruldu.
Akaş, 19 yaşındaki oğlu Can Akaş’ı geçtiğimiz hafta son yolculuğuna uğurlamıştı.
Cem Akaş ile fotoğraf sanatçısı Esra Özdoğan’ın oğlu Can Akaş, 22 Ekim’de yaşamını yitirmişti.
19 yaşındaki gencin ölümünün ardından açıklama yapan baba Akaş, elektronik sigaranın olası zararlarına dikkat çekerek ailelere uyarılarda bulunmuştu.
CAN YAYINLARI’NDAN TAZİYE MESAJI
Cem Akaş’ın vefatını Can Yayınları duyurdu. Yayınevinin yayımladığı mesajda, Akaş’ın çalışma arkadaşları ve dostları tarafından duyulan üzüntü dile getirildi.
Açıklamada, Genel Yayın Yönetmeni Cem Akaş’ın yazar, editör ve çevirmen kimliğine vurgu yapılarak başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dilekleri iletildi.