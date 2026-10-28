Kutsal topraklarda yürekleri ısıtan görüntü: Annelerine örtü üzerinde Kâbe’yi tavaf Ettirdiler

İslam aleminin kalbi olan Mekke-i Mükerreme’de, Mescid-i Haram içerisinde kaydedilen bir görüntü, evlatlık görevinin ve fedakârlığın en ulvi örneklerinden birini gözler önüne serdi. Kutsal topraklarda ibadetlerini yerine getiren binlerce Müslüman'ın arasında yaşanan duygu dolu anlar, görenlerin yüreğine dokundu.

ÖRTÜ ÜZERİNDE ADIM ADIM TAVAF

Yaşlılığı ve rahatsızlığı nedeniyle yürümekte büyük güçlük çeken annelerinin Kâbe’yi tavaf etme arzusunu geri çevirmeyen evlatlar, örnek bir çözüme imza attı. Annelerini geniş bir örtünün üzerine oturtan hayırlı evlatlar, örtünün uçlarından tutarak annelerini Kâbe’nin etrafında dualar eşliğinde dolaştırdı.

annelerinin kutsal mekândaki ibadetini eksiksiz yapabilmesi için büyük bir özveriyle çabalayan gençlerin bu davranışı, çevredeki diğer Müslümanlar tarafından takdirle karşılandı. "Cennet annelerin ayakları altındadır" hadis-i şerifini adeta canlı bir biçimde yaşatan evlatların fedakârlığı ve annelerine olan hürmeti, sosyal medyada da kısa sürede en çok izlenen ve paylaşılan vicdan dolu görüntüler arasında yer aldı.