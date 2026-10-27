Yıllar önceki nasihati unutmadı: 2 bin 270 rakımda ezan okuyup namaz kıldı
Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki iş adamı Süleyman Kandemir, Yozgat'ın manevi değerleri arasında müstesna bir yere sahip olan, şehrin hafızasında derin izler bırakan Şeyhzâde Hacı Ahmet Şevki Ergin Hocaefendi'den aldığı nasihati, 2 bin 270 rakımlı Akdağ'da yerine getirdi. Kandemir, Akdağ'ın zirvesinde ezan okuyup iki rekat namaz kılarak dua etti.
Yıllar önceki sohbet zirvede gerçeğe dönüştü
Çayıralan'da yaşayan iş adamı Süleyman Kandemir, yıllar önce Şeyhzade Ahmet Şevki Ergin Hocaefendi'yi ziyaret ettiği sırada aralarında geçen sohbeti unutmadı. Hocaefendi'nin Akdağ'ın zirvesine çıkarak ezan okuması ve iki rekât namaz kılması yönündeki nasihatini yıllar sonra hayata geçiren Kandemir, Yozgat'ın en yüksek noktası olan 2 bin 270 metre rakımlı Akdağ'da ibadet etti.
Kandemir, Hocaefendi'nin yüksek yerlerde ibadet etmenin ve doğadaki canlıları şahit tutmanın önemine ilişkin sözlerini hatırlatarak, yıllar önce duyduğu nasihati ikinci kez yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını anlattı.
"Füyuzat-ı ilahiye yükseklerde olur"
Şeyhzade Ahmet Şevki Ergin Hocaefendi ile arasında geçen sohbeti anlatan Süleyman Kandemir, şunları söyledi:
Akdağ'ın zirvesinde ezan okudu namaz kıldı
Yıllar önce aldığı nasihati yerine getirmek üzere Akdağ'a çıkan Kandemir, burada ezan okuyup iki rekât namaz kıldı. Vatan, millet, ordu ve tüm geçmişler için dua eden Kandemir, Hocaefendi'nin sözlerini yıllar sonra yeniden hatırlayarak manevi bir hatırayı yaşattı.