Beştepe'de sürpriz zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Lideri Bahçeli ile görüştü
15:12, 27/10/2026, SalıG: Güncelleme: 15:15, 27/10/2026, Salı
AA
Ankara'da gözler Erdoğan-Bahçeli görüşmesine çevrildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Siyasetin gözünün çevrildiği görüşmede, iç ve dış gündemdeki önemli başlıklar ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, X hesabı aracılığı ile yaptığı açıklamada Beştepe'de gerçekleşecek görüşmeyi duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi bugün saat 14.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul edecektir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli'nin görüşmesinde, güncel siyasi gelişmelerin yanı sıra Terörsüz Türkiye başta olmak üzere iç politika ve diğer gündem maddelerinin ele alınması bekleniyor. Ancak görüşmenin içeriğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Beştepe'de son olarak 6 Ağustos tarihinde görüşme gerçekleştirmişti.
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli mesajlar: 'Türkiye sokakta bulunmadı sokağa teslim edilemez'
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Türkiye sokakta bulunmadı sokağa da teslim edilemez
Gündem
Kabine toplandı: Gündemin ilk sırasında fon soruşturması var
Başlıklar :son dakikaRecep Tayyip ErdoğanDevlet Bahçeli