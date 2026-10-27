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Lula'dan tarihi zafer

Lula'dan tarihi zafer

04:00, 27/10/2026, Salı
Yeni Şafak
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Lula'dan tarihi zafer
Lula da Silva.

Brezilya’da devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunu mevcut Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva kazandı. Oyların yüzde 51,79’unu alan 81 yaşındaki Lula, rakibi Flávio Bolsonaro’yu geride bırakarak siyasi kariyerinde dördüncü kez devlet başkanlığına seçildi. Lula, zafer konuşmasında “Brezilya kimsenin arka bahçesi değildir ve olmayacaktır” sözleriyle ABD Başkanı Trump'ı hedef aldı.

Brezilya’da gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda kazanan belli oldu. Ülkenin resmi haber ajansı Agência Brasil’in duyurduğu sonuçlara göre, oyların yüzde 99,99’u sayılırken mevcut Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva yüzde 51,79 oy alarak yeniden seçildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın desteğiyle bilinen ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun aile dostu eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun oğlu Flávio Bolsonaro ise yüzde 48,21’de kaldı. Seçim zaferinin ardından São Paulo kentinde destekçilerine seslenen Lula, sonuçların Brezilya demokrasisi açısından önemine dikkat çekti. Dördüncü kez demokratik yollarla devlet başkanlığına seçilmesinden gurur duyduğunu belirten Lula, yeni dönemde eğitim, teknoloji ve çevre politikalarına öncelik vereceklerini açıkladı.

Kimsenin arka bahçesi değiliz

Seçim sonuçlarının ardından düzenlenen zafer konuşmasında Lula, kendisine destek veren seçmenlere teşekkür etti. Brezilya demokrasisinin kazandığını belirten Lula, “Tüm bunları size borçluyum. Brezilya demokrasisini kurtardı, seçimi dürüstlük, milliyetçilik ve demokrasi kazandı. Brezilya kimsenin arka bahçesi değildir ve olmayacaktır” ifadelerini kullandı. Siyasi kariyerindeki başarının önemine değinen Lula, üniversite diploması olmadan dört kez demokratik yollarla devlet başkanlığına seçilen tek kişi olduğunu söyledi. Lula ayrıca mevcut görev süresinin ardından yeniden aday olmayacağını açıkladı.

İlk turu Bolsonaro kazanmıştı

Brezilya’da 4 Ekim’de yapılan ilk tur seçimlerinde Flávio Bolsonaro yüzde 47,03 oy alarak ilk sırada yer almıştı. Lula ise yüzde 45,16 oyla ikinci olmuştu. Hiçbir adayın geçerli oyların yüzde 50’sini aşamaması nedeniyle seçim ikinci tura kalmıştı. Ekonomik endişeler, yolsuzluk tartışmaları ve ABD’nin seçim sürecine müdahale ettiği yönündeki suçlamalar, kampanya döneminin öne çıkan başlıkları arasında yer almıştı. İkinci tur öncesinde yapılan anketler, iki aday arasındaki yarışın oldukça çekişmeli geçeceğine işaret ediyordu. İkinci turda oylarını artıran Lula, rakibiyle arasındaki farkı açarak seçimi kazandı. Ancak seçim sürecindeki gerilim sonuçların açıklanmasının ardından da devam etti.

Bolsonaro sonuçları tanımadığını açıkladı

İkinci turda Lula’ya yenilen Flávio Bolsonaro, sonuçları tanımadığını ve seçimlerin iptali için yargıya başvuracağını duyurdu. Bu açıklama, seçim sonrasındaki siyasi tartışmaların devam edeceğine işaret etti.


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Başlıklar :brezilyaseçimLula da Silva
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