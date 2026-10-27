Anasayfa
Gündem
Politika ve Siyaset
Mehmetçik caydırıcı olacak

Mehmetçik caydırıcı olacak

Fazlı Şahan
04:00, 27/10/2026, SalıG: Güncelleme: 04:18, 27/10/2026, Salı
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Mehmetçik caydırıcı olacak
Arşiv.

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’dan oluşan Mekke İttifakı’nın kurumsallaşma süreci tamamlanıyor.

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın kurduğu Mekke İttifakı bölgedeki dengeleri değiştirirken anlaşmanın yürürlüğe girmesi için çalışmalar devam ediyor. Edinilen bilgilere göre, 5 Ekim’de Riyad’da yapılan toplantıda Suudi Arabistan, ihtiyaç duyduğu savunma ürünleri ve sistemlerine ilişkin bir liste sundu. Söz konusu listede hava savunma sistemleri, istihbarat paylaşımı ve insansız hava araçları gibi talepler bulunuyor. Liste, hem Türkiye hem de Pakistan tarafından ayrı ayrı değerlendirilecek. Listedeki taleplerin tamamının karşılanmasının söz konusu olmadığı belirtilirken devletin ilgili kurumları, ihtiyaçları ve mevcut imkânları değerlendirerek hangi alanlarda destek sağlanabileceğine karar verecek.

KONUŞLANMA RİSKLİ BÖLGELERDE OLMAYACAK

Suudi Arabistan'ın, Türk askerinin kendi topraklarında konuşlanmasını da istediğini belirten güvenlik kaynakları, bu talebin Türk askerinin Husilere karşı ortak operasyonlara katılması anlamına gelmediğini kaydetti. TBMM’nin onay vermesi ve Türk askerinin Suudi Arabistan’a gönderilmesi hâlinde buradaki askerî varlığın amacının yalnızca caydırıcılık olacağını belirten kaynaklar, "Türk askeri, Husilere karşı herhangi bir operasyonel girişimde bulunmayacak ve kesinlikle muharebeye girmeyecek. Türk askerinin varlığı, tamamen savunma ve caydırıcılık esasına dayanacak" dedi.

SUUDİLER KATAR MODELİ İSTİYOR

Suudi Arabistan’ın talep ettiği modelin, Türkiye’nin Katar’da uyguladığı askerî varlık modeli olacağını vurgulayan kaynaklar, "Türkiye, Katar’da askerî varlık oluşturduktan sonra bu ülkeye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleşmedi. Suudi Arabistan da benzer bir caydırıcılık mekanizması oluşturmak istiyor. Suudi yetkililer, Türk askerinin ülkelerinde bulunmasının muhtemel saldırılara karşı önemli bir güvenlik güvencesi sağlayacağını değerlendiriyor. Zaten Mekke İttifakı’nın temelinde de kolektif caydırıcılık anlayışı bulunuyor. Amaç; Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın sahip olduğu imkân ve kabiliyetleri bir araya getirmek, askerî personelin ortak eğitimler gerçekleştirmesini sağlamak ve üç ülkeye yönelik olası saldırıları daha düşünce aşamasında caydırmak " diye konuştu.

TÜRKİYE KÜRESEL KONUMUNU GÜÇLENDİRİYOR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, “Bu yüzyıl Türkiye Yüzyılı olacak” sözü ile Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler'in “Önümüzdeki dönemde Türkiye ile birlikte olanlar kazanacak” değerlendirmelerine dikkat çeken güvenlik kaynakları, "Bugün yaşanan gelişmelere bakıldığında bu açıklamaların somut karşılıklarının ortaya çıktığı görülüyor. Mekke İttifakı, Bedir Mutabakatı ve Libya’nın Türkiye ile imzaladığı deniz yetki alanları anlaşmasını onaylaması, söz konusu stratejik yaklaşımın somut adımları olarak öne çıkıyor. Türkiye, kurduğu ittifaklar ve geliştirdiği stratejik iş birlikleriyle bölgesel ve küresel konumunu güçlendiriyor" ifadelerini kullandı. Orta Doğu’da yeni bir düzenin şekillendiğine vurgu yapan kaynaklar, şunları söyledi: "Türkiye de bu süreçte kendi konumunu güçlendirirken bölgesel güvenlik mimarisinin oluşumunda aktif rol üstleniyor. Mekke İttifakı, esas olarak bir güvenlik ve kolektif caydırıcılık ittifakı niteliği taşıyor. Bedir Mutabakatı ise ülkelerin mevcut imkân ve kabiliyetlerini bir araya getirerek savunma sanayisinde ortak üretim, ortak Ar-Ge çalışmaları, ortak tedarik zinciri ve ortak finansman mekanizmaları oluşturmayı amaçlıyor."

KAAN İÇİN ORTAK ÜRETİM

Kaynaklar, "Bu iş birliği anlayışının ilk örneklerinden biri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Katar ziyareti sırasında gündeme gelen, Katar finansmanıyla Endonezya’ya gemi satışı oldu. Önümüzdeki dönemde benzer iş birliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Bedir Mutabakatı kapsamında yer alan ülkelerin savunma sanayii firmalarının bir araya gelerek ihtiyaç duyulan projeleri ortaklaşa hayata geçirmesi planlanıyor. Bedir Mutabakatı’nda yer alan ülkelerin Türkiye’nin millî muharip uçağı KAAN projesine dâhil olması da değerlendirilen başlıklar arasında bulunuyor” ifadelerini kullandı.

AB’NİN BÖYLE BİR HAKKI YOK

Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin anlaşmanın Avrupa Birliği tarafından meşruiyet tartışmasına açıldığını hatırlatan kaynaklar, "İki egemen devlet, karşılıklı iradeleri doğrultusunda bir araya gelerek uluslararası hukuka uygun anlaşmalar imzalayabilir. Bu, uluslararası hukukun temel ilkelerinden biridir. Avrupa Birliği’nin de böyle bir yetkisi yok. Libya ile yapılan anlaşmanın bir benzeri Mısır ile de yapılabilir" yorumunda bulundu.


Pezeşkiyan’dan İslam ülkelerine birlik mesajı: Her mutabakatı destekliyoruz
Dünya
Pezeşkiyan’dan İslam ülkelerine birlik mesajı: Her mutabakatı destekliyoruz
Mekke İttifakı üyesi ülkeler Tahran'da bir araya geldi
Dünya
Mekke İttifakı üyesi ülkeler Tahran'da bir araya geldi
Mısır’dan Suudi Arabistan kararı: Askeri destek talebine onay çıktı
Dünya
Mısır’dan Suudi Arabistan kararı: Askeri destek talebine onay çıktı

Başlıklar :Türk askeriMekke İttifakıDiplomasi
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026