Tutuklanan Milas Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı
19:58, 26/10/2026, Pazartesi
AA
Topuz hakkındaki soruşturma üç ayrı suçlamayı kapsıyor.
İçişleri Bakanlığı, Muğla'nın Milas ilçesinin Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Topuz hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “kamu görevlisinin resmî belgede sahteciliği” ve “rüşvet almak” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklama kararı verilmişti.
İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Muğla'nın Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Topuz hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "rüşvet almak" suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtildi.
"Tedbir olarak görevden uzaklaştırıldı"
Açıklamada, soruşturma kapsamında Muğla Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla tutuklanan Topuz'un, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldığı kaydedildi.
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