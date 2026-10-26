PKK’nın Sincar’daki uzantısına kritik darbe: Kontrol Bağdat’a geçiyor

Irak ordusu, terör örgütü PKK'nın Sincar uzantısı YBŞ'nin askeri noktalarını devralmaya başladı. Bağdat, silahların tek elde toplanması kararı kapsamında Sincar Dağı ve çevresinde kontrolü sağlayarak yeni bir dönem başlattı.

Irak'ta devlet otoritesinin ve silah kontrolünün tek elde toplanması yönündeki adımlar kapsamında kritik bir gelişme yaşandı.

Terör örgütü PKK'nın Sincar'daki uzantısı "Şengal Direniş Birlikleri (YBŞ)" bünyesindeki stratejik askeri noktalar, Irak güvenlik güçleri tarafından devralındı.

Sincar dağı ve stratejik noktalar Bağdat'ın kontrolüne geçiyor

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından paylaşılan bilgide, Sincar genelindeki askeri üs ve kontrol noktalarının ordunun denetimine geçiş sürecinin resmen başladığı duyuruldu. Yapılan resmi bilgilendirmede, Irak güvenlik güçlerinin YBŞ elindeki bazı kritik noktaları teslim aldığı kesinleşti.

Açıklanan entegrasyon sürecinin yalnızca askeri tesislerle sınırlı kalmadığı; YBŞ adlı yapının personel kadrosunu, ellerinde bulundurdukları mühimmatı ve tüm askeri noktaları kapsayacak geniş çaplı bir yeniden yapılanmayı içerdiği vurgulandı.

"Silah yalnızca devletin kontrolünde olacak"

Süreçle ilgili detayları aktaran Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin Askeri Sözcüsü Sabah Numan, YBŞ ile askeri bağların yeniden düzenlenmesine ilişkin resmi prosedürlerin yürütüldüğünü ve söz konusu unsurların resmi güvenlik kurumlarına entegre edileceğini açıkladı.

Özellikle Sincar Dağı'ndaki tüm güvenlik sorumluluğunun merkezi hükümet birimlerine geçtiğini belirten Numan, bu hamlenin Bağdat yönetiminin "silahın tek elde toplanması" politikasının bir parçası olduğunu vurguladı. Irak Anayasası'nın Silahlı Kuvvetler dışında herhangi bir yapının askeri grup oluşturmasını net biçimde yasakladığına dikkati çeken Numan, atılan adımlarla Sincar ilçesinde güvenlik mimarisi açısından yepyeni bir döneme girildiğinin altını çizdi.

Türkiye de Başika'dan çekilecek

PKK'nın Sincar'daki varlığının tamamen sona erdirilmesi ve Suriye sınırında yer alan bu stratejik bölgenin kontrolünün tamamen Irak güçlerine geçmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda Türkiye de PKK tamamen çekildikten sonra 2015'ten bu yana askeri varlık bulundurduğu Başika üssünden çekilecek.

Ve böylelikle Sincar bölgesi tamamen Irak ordusunun kontrolüne geçmiş olacak.

Türk askerinin zaman içinde Başika'dan çekilmesi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantıları için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin görüşmesi sonrası açıklanmıştı.

Dünya

İsrail'in Han Yunus'a saldırısında hayatını kaybeden Filistinliler için cenaze töreni düzenlendi

Gündem

35 ilde siber suçlarla mücadele operasyonu: 275 şüpheli yakalandı

Özgün

Ücretsiz dijital üniversite platformu başvuruları nasıl ve nereden yapılacak? Bugün 23.59 son saat