Ücretsiz dijital üniversite platformu başvuruları nasıl ve nereden yapılacak? Bugün 23.59 son saat
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) himayesinde hayata geçirilen, Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden akademisyenlerin katkılarıyla yapay zeka, veri analizi ve sürdürülebilirlik gibi alanlarda 16 farklı modülde ücretsiz eğitim imkanı sunan Dijital Üniversite Platformu için başvuru maratonunda son saatlere girildi. YÖK tarafından yapılan duyuruya göre, ücretsiz online eğitim programına başvurular 26 Ekim 2026 Pazartesi günü (bugün) saat 23.59’da resmen tamamlanacak. Peki dijital üniversite platformu eğitimleri ne zaman başlayacak, eğitim kaç hafta sürecek?
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) himayesinde hayata geçirilen Dijital Üniversite Platformu'na başvurular, bugün saat 23.59'da sona erecek. Platform, Yapay Zeka, Veri Analizi ile Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik olmak üzere üç okul altında 16 eğitim modülünü bir araya getiriyor.
Ücretsiz Dijital Üniversite Platformu'na hangi üniversiteler katılıyor?
Boğaziçi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesinin akademik katkı sağladığı platform, 18 yaş ve üzerindeki katılımcılara farklı alanlarda bilgi ve becerilerini geliştirme fırsatı sunuyor.
Dijital Üniversite Platformu eğitimi ücretsiz mi?
Katılımcılar, makine öğrenmesi, üretken yapay zeka araçları, modern yazılım geliştirme, istatistik, veri analitiği, iklim değişikliği, kurumsal sürdürülebilirlik, sürdürülebilir finans ve temiz enerji teknolojileri gibi alanlarda eğitim alabilecek.
Ücretsiz ve çevrim içi gerçekleştirilecek eğitimlerde adaylar, ders saatlerinin çakışmaması koşuluyla farklı okullardan en fazla iki modül seçebilecek.
Dijital Üniversite Platformu başvuruları ne zaman bitecek, başvurular nereden yapılacak?
Program, 4 Haziran 2027'de tamamlanacak. Dijital Üniversite Platformu'na başvurular, bugün saat 23.59'a kadar "www.dijitaluniversiteplatformu.org/tr/" adresinden yapılabilecek.
Dijital Üniversite Platformu eğitimleri ne zaman başlayacak?
Eğitimler 3 Kasım'da başlayacak ve iki dönem halinde yaklaşık 24 hafta sürecek.