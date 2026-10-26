35 ilde siber suçlarla mücadele operasyonu: 275 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde 35 il merkezli düzenlenen operasyonlarda 275 şüphelinin yakalandığını, şüphelilerden 75’inin tutuklandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerinin Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince operasyonlar gerçekleştirildi.

‘Nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi’ suçlarına yönelik operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 75’i tutuklanırken, 46’sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Şüphelilerin sosyal medya platformları üzerinden ‘ev satış bedeli’ temasını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, bu sitelerin reklamını yaptıkları, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları ve müstehcen çocuk görüntüleri barındırdıklarının tespit edildiği aktarıldı.

2026’da 21 bin 378 şüpheli yakalandı

Açıklamada, 1 Ocak-22 Ekim tarihleri arasında siber suçlarla mücadele kapsamında toplam 5 bin 62 operasyon gerçekleştirildiği bildirildi. Bu operasyonlarda 21 bin 378 şüphelinin yakalandığı, şüphelilerden 10 bin 769’unun tutuklandığı, 5 bin 260’ı hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığı kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında, siber suçlarla mücadelenin güvenlik güçlerinin çalışmaları ve vatandaşların desteğiyle ülke genelinde kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edildi.

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