Zehir tacirlerine büyük darbe: Binlerce kök kenevir imha edildi
11:16, 22/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 11:37, 22/10/2026, Perşembe
DHA
Diyarbakır’da 48 bin 579 kök kenevir ve skunk imha edildi
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır’da yasa dışı kenevir ekimine yönelik düzenlenen operasyonlarda, 1,2 ton esrar elde edilebilecek 48 bin 579 kök kenevir ve skunk bitkisinin imha edildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığının sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Diyarbakır ve Eğil Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Yenişehir, Eğil ve Sur ilçelerinde düzenlenen operasyonlara 24 tim 230 personel katıldı. İnsansız hava aracı ve uzaktan algılama sistemlerinin desteğiyle gerçekleştirilen operasyonlarda, 35 yasa dışı kenevir ekim alanı tespit edilerek imha edildi. Operasyonlar sonucunda 1,2 ton esrar elde edilebilecek kapasiteye sahip 48 bin 579 kök kenevir ve skunk imha edildi, 36 kilogram esrar ele geçirildi.
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