Ankara’da göç yönetimi zirvesi: Geri gönderme merkezi müdürleri bir araya geldi

Ankara Gölbaşı'ndaki Vilayetler Evi'nde üç gün süren toplantı, Göç İdaresi Başkanı Muhammet Selami Yazıcı'nın açılış konuşmasıyla başladı. Başkan Yardımcıları Ramazan Seçilmiş ve Murat Karakaya, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Türköz, Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürü Ahmet Küçükikiz ile Rehberlik ve Denetim Başkanı Zafer Öz'ün katılımıyla sunum ve istişare oturumları gerçekleştirildi.

Oturumlarda, geri gönderme merkezlerinde yürütülen iş ve işlemlerin geliştirilmesi, uygulama birliğinin güçlendirilmesi ve kurumsal kapasitenin artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Kapanış konuşmasını yapan İçişleri Bakan Yardımcısı Dr. Mehmet Cangir, Türkiye'nin göç yönetimi politikalarının hukuki, insani ve vicdani bir anlayışla, ülkemizin medeniyet değerleri doğrultusunda yürütüldüğünü belirterek insan odaklı yaklaşımın sahadaki tüm çalışmaların temelini oluşturduğunu vurguladı.

Program, Bakan Yardımcısı Dr. Mehmet Cangir'in de yer aldığı toplu hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

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