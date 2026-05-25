Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de: Göç İdaresi Başkanlığına Muhammet Selami Yazıcı atandı

25/05/2026, Pazartesi
25/05/2026, Pazartesi
Muhammet Selami Yazıcı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararlarla bazı bakanlık ve kamu kurumlarında görev değişikliklerine gidildi. Göç İdaresi Başkanlığına Muhammet Selami Yazıcı atanırken, AFAD Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürlüğüne Elif Bağ getirildi. Karar kapsamında çeşitli genel müdürlük ve daire başkanlıklarında da yeni görevlendirmeler yapıldı.

Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Göç İdaresi Başkanlığına, İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Muhammet Selami Yazıcı atandı. Göç İdaresi Başkan Yardımcısı Niyazi Ulugölge görevden alınırken yerine Murat Karakaya, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Davut Düzgün'ün yerine ise İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Türköz getirildi.

İçişleri Bakanlığında açık bulunan Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne aynı yerin Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Balıkçılar, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına ise Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Dairesi Başkanı Levent Yazıcı atandı.

Karara göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürü Ahmet Nehar Poçan görevden alınırken yerine Elif Bağ getirildi.



