İmamoğlu’nun besleme medyası deşifre: CHP'de milyonluk para trafiğinin belgeleri açıklanıyor
Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu ikilisi tarafından televizyon kanalları ve sosyal medya hesaplarına aktarılan milyonlarca liraya ilişkin belgeler yarın CHP MYK toplantısının ardından kamuoyuyla paylaşılacak.
CHP yönetimi, Özgür Özel döneminde başta Halk TV olmak televizyon kanalları ve sosyal medya hesaplarına aktarılan milyonlarca liraya ilişkin belgeleri yarın açıklayacak.
Halk TV'ye 79 milyon lira, Tele 1'e 33 milyon lira ödeme yapıldı. Baba Ocağı isimli platforma ise aylık 5 milyon lira aktarıldı.
Öte yandan "trollük" faaliyeti yürüttüğünü iddia edilen sosyal medya hesaplarına toplam 775 milyon lira ödendi. Ödemelerin Ekrem İmamoğlu’nun bilgisi altında yapıldığı iddia edildi.
Söz konusu para trafiğine ilişkin belgelerin, yarın gerçekleştirilecek CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından basın mensuplarıyla paylaşılacağı ifade edildi.
Açıklanacak belgelerin, CHP'de önceki yönetimin harcamalarına ilişkin tartışmaları yeniden gündemin üst sıralarına taşıması bekleniyor.
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