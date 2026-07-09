Erdoğan-Trump samimiyeti Yunan'ı rahatsız etti: "Sultanın önünde boyun eğdi" manşetleri attılar
Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen görüşme dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Trump'ın Türkiye'ye yönelik olumlu mesajları ve F-35 programına ilişkin verdiği sinyaller Yunanistan'da rahatsızlık oluştururken, ülkenin köklü gazetelerinden Estia, "Sultanın önünde boyun eğdi ve F-35'ler için kapıyı açtı" manşetiyle dikkat çekti. Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın gerçekleştirdiği görüşme dünya basınında geniş yankı uyandırırken, Yunanistan'da gelişmeler endişeyle takip edildi. Ülkenin köklü gazetelerinden Estia, Trump'ın Türkiye mesajlarını sert ifadelerle eleştirerek dikkat çeken bir manşet attı.
Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen görüşmenin uluslararası yankıları sürüyor. Trump'ın Türkiye ile savunma iş birliğine ilişkin verdiği olumlu mesajlar, Yunanistan basınında geniş yer bulurken, Atina'da dikkat çeken değerlendirmeler yapıldı.
Yunanistan'ın 150 yıllık geçmişe sahip gazetelerinden Estia, Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik açıklamalarını manşetine taşıdı. Gazete, Yunanca yayımladığı haberinde, "Sultanın önünde boyun eğdi ve F-35'ler için kapıyı açtı" ifadelerini kullanarak Washington-Ankara hattında yaşanan yakınlaşmayı manşetine taşıdı.
Haberde, Trump'ın zirve boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kullandığı sıcak ifadelerin ve Türkiye ile savunma alanındaki iş birliğine ilişkin verdiği mesajların, Ankara'nın F-35 savaş uçağı programına yeniden dahil edilmesinin önünü açabileceği öne sürüldü. Gazete, söz konusu gelişmeleri Yunanistan açısından endişe verici bir süreç olarak değerlendirdi.
Trump'ın "Neden olmasın?" yanıtı Atina'yı rahatsız etti
Estia'nın haberinde, Trump'ın Türkiye'ye F-35 satışıyla ilgili yöneltilen soruya verdiği "Neden olmasın?" yanıtına özel vurgu yapıldı. Gazete, bu açıklamanın Washington'ın Ankara'ya yönelik yaklaşımında yeni bir dönemin habercisi olabileceğini savundu.
Haberde ayrıca, ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı CAATSA yaptırımlarının kaldırılabileceğine yönelik mesajların da iki ülke ilişkilerinde yeni bir sayfa açabileceği değerlendirmesine yer verildi. Yunan basını, yaşanan gelişmelerin Türkiye'nin savunma sanayiindeki beklentilerini güçlendirdiği yorumunu yaptı.,
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